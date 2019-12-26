Китайские правозащитники раскритиковали США за культ денег

Общественное устройство и система госуправления в Соединенных Штатах крайне уязвимы из-за культа денег и вопиющей коммерциализации политики, говорится в докладе Общества по изучению прав человека КНР.
Определяемая деньгами политика США осложнила решение ключевых социально-экономических проблем в стране и продемонстрировала «истинную сущность американского общества», передает ТАСС содержание документа.
Общество по изучению прав человека КНР подчеркивает, что США «постоянно заявляют о себе как о «модели» демократии и [защиты] прав человека, стремятся, чтобы весь мир у них учился», однако эту ложь выводит на чистую воду «глубоко пустившая свои корни политика [культа] денег, которая в этой стране видна повсюду».
Американская демократия является достоянием исключительно богатых или состоятельных граждан и не распространяется на обычных и малоимущих людей, подчеркивают китайские правозащитники.
«Доступ к демократическим правам, о которых говорится в конституции США, можно получить лишь тогда, когда в кармане есть деньги. Без них любые рассуждения об участии в политике оказываются просто болтовней. Политика [культа] денег жестоко подавила «американские права человека», – указывается в документе.
В начале декабря президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в этом специальном административном районе КНР. В ответ Китай обвинил США в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.
По мнению эксперта-китаиста Алексея Маслова, «решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Китаем, потому что так жестко американцы не вели себя по отношению КНР даже в период холодной войны 60-70 годов».
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Последнее: Общественное устройство и система госуправления в Соединенных Штатах крайне уязвимы из-за культа денег и вопиющей коммерциализации политики, говорится в докладе Общества по изучению прав человека КНР. Определяемая деньгами политика США осложнила решение ключевых социально-экономических проблем в стране и продемонстрировала «истинную сущность американского общества», передает ТАСС содержание документа. Общество по изучению прав человека КНР подчеркивает, что […]
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