Мнение: О страшной опасности для российской экономики

Вот вы, наверное, этого не знаете. И посему пребываете в относительном спокойствии, которое вызвано лишь блаженным неведением. Иногда это и правда лучше: меньше знаешь – крепче спишь, по крайней мере.

Хотя, с другой стороны, многие наши соотечественники старшего возраста вот так вот, сами не ведая, проспали крах #СССР. И проснулись в другой стране однажды.

Но то было давно. А сейчас…

Сейчас, конечно, всё будет по-другому. Отчасти потому, что ничто не повторяется дважды. Но главным образом потому, что у стагнирующей и экспортнозависимой российской экономики есть надёжный спаситель. Однажды он уже спас её от страшной опасности. Потом спас ещё раз. И, наверное, сможет спасти в третий.

Вы уже наверняка догадались, о ком речь. И о чём – тоже.

Сенсационное открытие в экономике совершил маститый профессор, либеральный экономист, бывший министр финансов и действующий глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, именно решение о создании резервных фондов, принятое тогдашним премьером Владимиром Путиным в 2008 году, спасло российскую экономику. Согласно воспоминаниям чиновника, только нынешний национальный лидер тогда единственный вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного фонда, затем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, сыгравших решающую роль во время глобального кризиса 2008—2009 годов, а частично и в предотвращении локального экономического краха в период 2014-16 гг.

«В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это, или мы продумали это, всё-таки благодаря только его политической воле это было создано», — подчеркнул Алексей Кудрин. Прогнулся…

На самом деле, конечно, к созданию Стабфонда привело не смелое и чисто политическое решение Владимира Путина, а быстрое восстановление мировых цен на #нефть и последовавший безудержный их рост. В результате чего российский #рубль начал быстро укрепляться, а потребительский импорт – увеличиваться. #Россия подхватила «голландскую болезнь», грозившую полностью подорвать и так невысокую конкурентоспособность национальной промышленности. В общем, Стабилизационный фонд появился как мера вынужденная. Как инструмент стерилизации притока «избыточной» #доллар­овой ликвидности.

Было ли решение создать Стабфонд для аккумулирования сверхдоходов бюджета эффективным и правильным?

Нет и ещё раз нет. Хотя оно было наиболее простым в то время, конечно.

Однако Стабфонд был всё же нацелен на борьбу со следствием. В нормальной экономике приток дополнительной выручки от продаж сырья за рубеж привёл бы в условиях послекризисного экономического роста к повышению спроса на инвестиционные товары для модернизации внутренних производств. При адекватной банковской системе и стимулирующей промышленной политике дополнительная валютная ликвидность перераспределялась бы по многим производственным цепочкам, позволяя экономическим агентам закупать за рубежом новые #технологии, современное оборудование, недостающие комплектующие и многое другое. Тогда приток валюты по текущему счёту вполне уравновесился бы её оттоком по счетам операций с капиталам, да и по другим статьям СТО тоже. Причём без избыточного вмешательства государства.

То есть, российская #экономика смогла бы стать совершить переход от рентно-сырьевой к производственно-инвестиционной. Для этого в её распоряжении имелись и более-менее квалифицированные кадры, и резервные производственные мощности, и даже какая-никакая #мотивация у хозяйствующих субъектов. Кто помнит «золотые нулевые», без труда поймёт, о чём тут речь.

Но для этого должна была совершенно иной быть вся экономическая политика в стране. Нацеленной на защиту частной собственности, на развитие новых бизнесов, на стимулирование реальной конкуренции, на сокращении государственного вмешательства в хозяйственную деятельность. И возможности фокусироваться именно на этих целях у России были в то время.

Однако уже к концу первого срока нынешнего президента вся внутренняя политика начала становиться принципиально иной. А к концу второго уже выкристаллизовалась в нечто державно-величественное. Начиная с отъёма Юкоса у Михаила Ходорковского, ставшего первой ласточкой в дальнейшем огосударствлении российской экономики, и заканчивая «Мюнхенской речью» Владимира Путина, символизировавшей разрыв с Западом, Россия последовательно шла к нынешнему своему состоянию.

И Стабилизационный фонд здесь тоже, увы, сыграл скорее деструктивную роль. В 2008-2009 гг. за его счёт спасли некоторые особо приближённые банки и компании, в 2014-2016 гг. – профинансировали отдельные политико-инфраструктурные проекты, типа Сочинской олимпиады и Крымского моста. Помимо переходя внушительных государственных резервов в правильные руки, какого-то серьёзного экономического эффекта от них не было.

И такая вот экономическая политика продолжается в наше время. Федеральные финансы купаются в сверхдоходах, а региональные бюджеты едва сводят концы с концами, частный #бизнес, не связанный с государственными подрядчиками, чахнет от денежного голода, а крупный прогосударственный получает льготы и преференции. Результат? Счёт, как говорится, на табло: даже при наилучшем раскладе экономический рост в России не превысит 2-3% в год ещё очень долго, а сама национальная #экономика остаётся всё так же чувствительной к перепадам внешнеторговой конъюнктуры, как и 10-15-20 лет назад.

Так может быть в подобной путинской политике и заключается самая страшная опасность для российской экономики?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Вот вы, наверное, этого не знаете. И посему пребываете в относительном спокойствии, которое вызвано лишь блаженным неведением. Иногда это и правда лучше: меньше знаешь – крепче спишь, по крайней мере. Хотя, с другой стороны, многие наши соотечественники старшего возраста вот так вот, сами не ведая, проспали крах #СССР. И проснулись в другой стране однажды. Но […]