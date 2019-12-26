Обновленный Hyundai Solaris появится в РФ в 2020 году

Модернизированные версии Hyundai Solaris и Creta дебютируют на российском рынке уже в первой половине грядущего года. Об этом в рамках пресс-конференции заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Что касается рестайлингового Solaris, то его сборка уже началась, а в продаже данная модель, скорее всего появится к началу весны следующего года. Через некоторое время может дебютировать и второй автомобиль – обновленная Creta, удерживающая высокие места по продажам в сегменте SUV. Ближе к апрелю-маю российские автолюбители наконец-то смогут купит спортивную версию кроссовера Tucson под названием N-Line. В автоконцерне предположили, что новинка дифференцирует клиентскую аудиторию и удовлетворит потребности тех, кому нравятся спортивные, компактные и динамичные паркетники.
Заключительной моделью, которая появится в РФ в следующем году станет кроссовер Palisade. Один из флагманов компании хорошо показал себя на родном южнокорейском рынке и вполне может показать приличные результаты в России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Путин пригласил в Кремль миллиардеров. Кого пригласил, те и пришли… Посидели, поговорили, расслабились… Потому что Путин предложил расслабиться. Так и сказал президент: — … я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдём в соседний зал – уже в неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер. Это всегда […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Весёлые Картинки / 3 декабря
- «Дни.ру» дарят билеты: «SnowПати 5. История белой розы» / 30 ноября
- Импичмент Трампа: президенту США официально озвучили обвинения / 10 декабря
- Эксперты рассказали о будущем оснащении новых истребителей России / 5 декабря
- «И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына / 28 ноября
- Главе управления «К» СЭБ ФСБ Ивану Ткачеву присвоили звание генерал-лейтенанта / 10 декабря
- Максим Галкин откровенно о смерти Аллы Пугачевой / 25 декабря
- Наука: Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному / 1 декабря