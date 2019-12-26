Обновленный Hyundai Solaris появится в РФ в 2020 году

Модернизированные версии Hyundai Solaris и Creta дебютируют на российском рынке уже в первой половине грядущего года. Об этом в рамках пресс-конференции заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Что касается рестайлингового Solaris, то его сборка уже началась, а в продаже данная модель, скорее всего появится к началу весны следующего года. Через некоторое время может дебютировать и второй автомобиль – обновленная Creta, удерживающая высокие места по продажам в сегменте SUV. Ближе к апрелю-маю российские автолюбители наконец-то смогут купит спортивную версию кроссовера Tucson под названием N-Line. В автоконцерне предположили, что новинка дифференцирует клиентскую аудиторию и удовлетворит потребности тех, кому нравятся спортивные, компактные и динамичные паркетники.

Заключительной моделью, которая появится в РФ в следующем году станет кроссовер Palisade. Один из флагманов компании хорошо показал себя на родном южнокорейском рынке и вполне может показать приличные результаты в России.

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