В Омске суд оштрафовал на 350 тысяч рублей главврача за невыплату зарплат

Работники утверждают, что получали деньги.

В мировом суде Советского округа Омска оштрафовали директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателу Полежаеву виновной в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК) и неисполнении решения суда (ст. 315 УК).

По версии следствия, Полежаева не делала выплат заработной платы, и. в результате перед 81 сотрудником центра образовалась задолженность в общей сумме 3,73 млн рублей.

По словам адвоката Ольги Якушевой, большинство потерпевших не признали себя таковыми в суде и даже не знали, что им присвоили такой статус.

«Следователь сфальсифицировала доказательства, добавив в материалы дела протоколы без подписей этих людей. Большая часть потерпевших не смогла назвать ни точную сумму задолженности, не ее периоды. Все показали, что, помимо зарплаты на счет в банке получали и из кассы по ведомостям, многие — не единожды, но эти выплаты следствием не учтены», — сказала она.

Якушева добавила, что судья Наталья Захарова не стала вызывать на допрос девушку, отказавшуюся от «своих» подписей, и не увидела необходимости в проведении почерковедческих экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Дожить до «Рассвета». Почему Центр реабилитации, где лечат неизлечимых и учат необучаемых, попал в государственную опалу

«Новая газета» рассказывала о реабилитационном центре «Рассвет», где по уникальным методикам лечат тех, кто считается неизлечимыми — детей с задержками в развитии, ДЦП, парааутистов, взрослых, переживших инсульт, черепно-мозговые травмы, страдающих заболеваниями спинного мозга, опорно-двигательного аппарата.

Георгий Бородянский

специально для «Новой»

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские военные полицейские заняли оставленный американскими военнослужащими опорный пункт в поселке Телль-Самин, в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центральной частью Сирии. «К исходу дня подразделение будет размещено и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и [решать] задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», – передает ТАСС слова офицера военной полиции […]