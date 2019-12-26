В Омске суд оштрафовал на 350 тысяч рублей главврача за невыплату зарплат

26.12.2019, 5:20, Разное

Работники утверждают, что получали деньги.

В мировом суде Советского округа Омска оштрафовали директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателу Полежаеву виновной в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК) и неисполнении решения суда (ст. 315 УК).

По версии следствия, Полежаева не делала выплат заработной платы, и. в результате перед 81 сотрудником центра образовалась задолженность в общей сумме 3,73 млн рублей.

По словам адвоката Ольги Якушевой, большинство потерпевших не признали себя таковыми в суде и даже не знали, что им присвоили такой статус.

«Следователь сфальсифицировала доказательства, добавив в материалы дела протоколы  без подписей этих людей. Большая часть потерпевших не смогла назвать ни точную сумму задолженности, не ее периоды. Все показали, что, помимо зарплаты на счет в банке получали и из кассы по ведомостям, многие — не единожды, но эти выплаты следствием не учтены», — сказала она.

Якушева добавила, что судья Наталья Захарова не стала вызывать на допрос девушку, отказавшуюся от «своих» подписей, и не увидела необходимости в проведении почерковедческих экспертиз.

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Георгий Бородянский
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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