Россияне назвали политика года

По мнению 46% россиян, президент РФ Владимир Путин является политиком 2019 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Глава МИД РФ Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а для 10% – министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».
Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра Дмитрия Медведева – 6%. 39% россиян затруднились дать ответ.
Также респондентов спросили, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Так, почти половина россиян (47%) заявили, что не пригласили бы никого из политических деятелей. 22% опрошенных сказали, что хотели бы встретить Новый год с Владимиром Путиным, 12% – с Жириновским, а 4% – с Медведевым.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Также россияне назвали самый главный скандал уходящего 2019 года и выбрали самого популярного журналиста.
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