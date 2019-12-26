Главред BigGeek Николай Николаев не увидел причин ухода Apple с рынка РФ из-за закона о предустановке российского ПО

Главред веб-ресурса BigGeek Николай Николаев не увидел причин в уходе американской корпорации Apple с рынка РФ из-за закона, касающегося предустановки российского ПО. Ранее аналогичную позицию выразил Денис Мантуров, руководитель федерального Минпромторга.

По мнению Николая Николаева, Apple не покинет отечественный рынок, так как он, являясь достаточно обширным, представляет для купертиновской корпорации огромный интерес. Ответными действиями «яблочной» компании на принятый в РФ закон, касающийся предустановки российского ПО, станет, по мнению главреда BigGeek, какое-то решение, позволяющее исполнять законодательство государства и продолжать продавать на его территории свою электронную продукцию.

Николай Николаев подтвердил, что в мире уже случались ситуации, когда в Apple корректировали собственное ПО, подгоняя его под законы тех или иных государств, для того чтобы иметь возможность реализовывать на их рынках свои устройства.

«Возьмём, к примеру, Японию, где во время включения бесшумного режима всё равно щёлкает камера. А в ОАЭ нет функции FaceTime. Так что я не могу представить себе, чтобы Apple ушла с нашего рынка из-за данного закона», – отметил специалист в беседе с журналистами сетевого издания «НьюИнформ».

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