Главный фигурант дела Шеремета записал обращение из СИЗО: видео

Андрей Антоненко — главный подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — назвал свое дело подлой провокацией.

Видеообращение ветерана АТО из СИЗО разместили на YouTube канале «СЕНСконсалтинг».

«Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому, что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому событию — к гибели Павла Шеремета.

Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное — помнить, что вместе мы — сила. И вместе мы все победим «, — сказал Андрей Антоненко.

Подозреваемая в убийстве Шеремета подала в суд на МВД: сети разгневала скандальная деталь

Детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

Кузьменко хочет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. В иске также фигурирует телеканал «Украина», ведь именно в эфире этого канала министр МВД 13 декабря в программе «Свобода слова» сообщил ложную информацию о том, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийство Шеремета.

Адвокат подозреваемого Виктория Дейнека заметила, что Юлия Кузьменко не отказывалась давать показания. В тот день, когда Арсен Аваков давал интервью, ее подзащитную вообще не допрашивали. К следователю Кузьменко вызвали уже после выхода программы в эфир.

Иск будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, который 13 декабря в деле Шеремета избрал меру пресечения Кузьменко в виде содержания под стражей. Якобы получил это дело во время автоматического распределения. Этот факт уже возмутил сеть.

Журналист Назар Приходько на своей странице в Facebook назвал это «банальной подтасовкой с целью полностью унизить человеческое достоинство».

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