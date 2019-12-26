Японские СМИ возложили на США ответственность за провал мирных переговоров с СССР

Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР, пишет газета «Асахи» со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы японского МИДа.

По данным издания, в августе 1955 года во время встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Джоном Даллесом глава МИД Японии Мамору Сигэмицу передал тому бумаги с информацией, касающейся советско-японских переговоров. Сигэмицу сообщил главе американской дипломатии, что особого прогресса в ходе мирных переговоров между Японией и Советским Союзом достигнуто не было, передает ТАСС.

В переданных документах были данные о позиции СССР на переговорах, в том числе по территориальному вопросу с Токио и вступлению Японии в ООН. Тогда же на встрече в Вашингтоне Даллес заявил, что Японии не следует идти ни на какие уступки СССР.

«Суть в терпении, а уступки являются решительно неправильной мерой. СССР так просто не отдаст однажды приобретенные территории», – сказал госсекретарь.

Японское издание отмечает, что в тот период США демонстрировали явные признаки беспокойства по поводу распространения коммунистической идеологии.

К моменту подписания Совместной декларации с СССР под давлением США и натиском в японских политических кругах сторонников жесткой линии в отношении переговоров с Москвой Токио отказался смягчить свои территориальные претензии на южную часть Курильских островов. В результате территориальный вопрос тогда не был урегулирован, заключает издание.

Ранее японское агентство «Киодо» со ссылкой на МИД Японии раскрыло детали переговоров по Курилам с Михаилом Горбачевым. Утверждалось, что Горбачев в бытность генсеком ЦК КПСС и председателем Верховного Совета СССР признал в 1988 году необходимость разрешения территориальной проблемы в отношениях с Японией. При этом руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко опроверг сообщения японских СМИ.





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Последнее: Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР, пишет газета «Асахи» со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы японского МИДа. По данным издания, в августе 1955 года во время встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Джоном Даллесом глава МИД Японии […]