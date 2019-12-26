Мнение: Письмо: «Свыклась с мыслью, что коврик не может приказывать»

Я так поняла, многих растревожило то письмо про «нюанс»? Все время цитируете в ленте.

Это где мужчина долго описывал нормальную семейную жизнь, а потом вдруг: «есть один нюанс, я — куколд».

Здесь вот тоже — про такие нюансы и свободные отношения.

Если не боитесь испачкать белое пальто, я вам скажу свой взгляд на статистику. Около трети мужчин имеют фантазии об изменах жен.

А то, что большинство никогда в этом не признаются и при намеке жены на реальную измену реагируют агрессивно, так и правильно делают.

Мало ли что приходит в буйную голову КСЖ. Белладоннам тоже много чего в голову приходит. Рассудок на то и дан, чтобы фильтровать такие вещи. И воспринимать их как сигнал, что ваш локус контроля улетает, а за ним улетит и крыша.

Свободные отношения в паре — это самая неустойчивая конструкция, которая только бывает.

Неустойчивая не только для брака, для собственного эмоционального равновесия и самоуважения — тоже.

kgd39

Здравствуйте Эволюция, пишу письмо вам , потому что не знаю куда идти. Последние недели я кажется встаю на ноги с колен(из под плинтуса),только благодаря вашему блогу.

Моя история

Мы поженились когда еще были студентами. Жили в общежитии, я устроился на первую работу уже на втором курсе и по сей день работаю. Жена училась на педагогике с ин.языком. Родители нам в целом пока мы учились тоже помогали чем могли.

Мы оба из семей со средним достатком. Никому ничего просто так не доставалось. Жена по окончанию своей учебы пошла на курсы бухгалтеров, понимая ,что в школу идти не хочет,да и не сможет, так как это не ее.

Я в целом во всех ее начинаних я старался ее поддерживать, и до сегодняшнего дня поддерживаю. Женаты мы 16 лет. Мне сейчас 35,а супруге 36. Сейчас мы находимся на пороге развода. Решение мое, но по большей части вымороченное.

Я пытаюсь сейчас сгрести остатки своего самоуважения и нахожусь в сильно подавленном состоянии из-за того что происходит. Я уже принял факт,что я могу расстаться с женой, но более всего не могу принять факта,что будет с дочерью дальше. У нас есть дочь и ей вчера исполнилось 11 лет.

Еще, мы живем в Германии, переехали сюда летом 2018 года. Я получил повышение с возможностью релокации. Мы всегда хотели уехать и как только представилась возможность,я это сделал.Говорю я, так как иначе это и не выглядело. Жена понятно,что согласилась, ей самой хотелось уехать всегда. В общем то сами мы из небольшого города на западе России, примерно 7 лет назад ,я так же инициировал переезд в Москву, и все так же с повышением по карьерной лестнице.

Жена тоже работала, в целом успешно, у нее были периоды роста и это меня очень радовало всегда. Уезжали из родного города мы в статусе,она начальник отдела в банке, я ведущий инженер, приехали в Москву,она так же начальник, я начальник,область связанная с инженерией. В целом ,если смотреть на нашу совместную жизнь,то мы оба шли ко всему сами и друг другу помогали. Дочь родилась через 5 лет после нашего брака и мы планировали рождение ребенка. Купили первое жилье, потом смогли улучшить и так далее. Я бы сказал, что никогда не было в нашей жизни такого,что мы не могли позволить себе отдых или серьезные покупки. На что нужно было,всегда хватало.

(В общем, нормальная и даже хорошая семья)

Сейчас у нас как я теперь понимаю дефолт. Отношения за 16 лет были разными и дефолты бывали, даже расставались на полгода. Тогда инициатором разрыва была супруга. Но это по факту, по сути она хотела сидеть на двух стульях ,но я не позволил и пошел на крайние меры,съехал и стал готовится к разводу.

Так вышло,что ее отношения из-за которых все это началось, прекратились и она смогла уговорить меня вернутся.

Все это тогда мне казалось очень искренним и где-то на третью ее попытку и спекуляцию ребенком,я согласился. Дочери было тогда 4 года, я не смог поступить иначе. Я очень люблю дочь и мысль о том что я стану приходящим папой,а у нее появится какой то другой»папа»,меня тогда и сегодня разрывает на части.

Я должен так же сказать, что я не всегда был подарком, бывало всякое, но в целом, думаю что я неплохой муж и уже тем более отец. Вчера я читал Ваш блог и нашел тему про свободные отношения. И в чем то я увидел там себя. До прочтения, я не понимал что было со мной, я уже начал думать, что наверно трансформация моего сознания на тему измен жены это всего лишь защитная реакция моего мозга и я стал получать удовольствие от измен жены только поэтому.

Но прочтя статью,я подумал,что все таки это не было защитой психики, а именно вот эта мысль, что мне нравится измены в связи с совершенно другими стимулами.

Все это началось очень давно, когда мы пробыли в браке всего 2 года, даже не закончили обучение в вузах. Жена была на практике в Германии и там много с кем общалась в том числе и с парнями. Мы всегда все рассказывали друг другу, и в этот раз она рассказала мне о том что с ней общается один студент француз и он неровно к ней дышит. Я в этот же день понял,что мысль о том что моя жена с ним занимается сексом меня очень заводит.

В общем,тогда я ей подыграл и там все было. Жена мне все рассказывала в подробностях. Потом приехала с практики, у нас был мини дефолт я бы его так назвал. Но потом все образовалось. Я тогда понял, что для нее это была сильная эмоциональная встряска и свои мысли о том что это все можно было бы продолжить уже в России отложил на несколько лет.

Родился ребенок ,много проблем и смен работ, не до этого. Хотя меня мысли посещали и очень заводили.

(Мысли заводили, как почти половину КСЖ и большинство казанов, но хватало ума расставить приоритеты. Дочка родилась, ради нее надо было сохранять нормальные отношения и жену не только не расшатывать, но и наоборот удерживать в границах)

Потом все таки ,я снова завел разговор с женой на эту тему,она сначала была против,а потом согласилась еще раз попробовать. Попробовала. В итоге дефолт. Она влюбилась, когда я это понял, я пытался это остановить, по разному, в основном как я понимаю сейчас,просто сливался. Терял уважение к самому себе, потом принимал, потом пытался забыть через общение с другими женщинами, потом ультиматум и уход.

(Это потому, что в фантазиях КСЖ такие измены жены выглядят иначе. Во-первых, представляется только физическая близость, во-вторых, мужик кажется почти обезличенным. Когда возникает душевная близость, а вместо обезличенного статиста появляется фигура конкретного соперника, все начинает очень бесить. А если еще и жена проявит неуважение, совем плохо дело. Мужчины, не отпускайте своих бесов на свободу)

Примерно такая последовательность. Чуть выше я уже писал чем закончилась та ситуация. Жена вернулась и стали жить вроде как на моих условиях. Кроме одного, о моей странной особенности мы забываем. В общем то ,я надолго тогда смог подавить это. Через год переезд в Москву, несколько лет условно нормальной жизни. И я снова за свое. Тогда правда до дефолта не дошло ,вовремя остановилось.

(Он каждый раз это вспоминает, когда приезжает в новое место. Во-первых, стресс, во-вторых, чувствует зависимость жены и больше своего контроля. Ну и обстановка новая, как будто понарошку все)

Видимо просто жена не успела влюбиться, да и человек там попался такой, что она бы и не смогла. И вот переезд в Германию, я начал снова думать о том что меня заводит, стал с женой общаться, она сначала наотрез отказывалась.

Но в силу стресса из-за переезда начала сама потихоньку общаться на тиндере, с моего одобрения конечно. Все рассказывала. В общем дошло до того,что стала ездить на ночь пару раз в неделю к нему. Приезжала сама не своя. И вот тут меня начало клинить как говориться. Вернее клинить начало после того как я стал понимать,что все начало выходить из под моего контроля. Стала мне врать,недоговаривать, и много чего еще. Я стал ставить ультиматумы, не сработало. Сливался по крупному.

(Автор, вы, конечно, глупости творили, но все же не нужно называть это сливами. Это не те сливы, как если жена изменяет верному мужу или мужу, который всегда настаивал на верности, а он соглашается и все терпит. В вашей ситуации — ваша инициатива. Это ваши извращенные вкусы. А то, что у нее это все потом развивалось в серьезную историю и вы не могли это одним жестом остановить и бесились, так это ваша корона, под которой вы себя переоценивали. Но не слив под плинтус, как вы это описываете)

Говорил развод тогда, но потом прощения просил и так по кругу эти качели в течении примерно 3 месяцев. Где то полтора месяца назад я начал читать Ваш блог и сравнил себя с ковриком.

На тот момент мне больше всего это подходило. Стал думать как все исправить. И в какой то для себя роковой момент понял, что все, кажется я освободился от этой проблемы, я больше не хочу измен, меня даже сама мысль выкручивать на изнанку стала. Я это связываю с моментом когда я стал пытаться быть в границах. Мне и сейчас кажется что я стал другим человеком.

(Вы проверите, стали ли вы другим человеком, когда все опять будет хорошо и скучно. Но вообще-то некоторые КСЖ действительно избавляются от этой тяги, когда по-настоящему осознают последствия и свою ответственность)

Но проблема моя сейчас в другом. Жена не знает об этом. И я понимаю сейчас, что не могу ей ничего доказать из под своего плинтуса и глубочайшего минуса до которого я себя довел за эти 4 месяца. Примерно две недели назад, я пришел в себя ,осознал то,что я минус в квадрате, короны, думаю все разом,от победителя до спасателя.

Я думаю ,что сейчас я их снял, вернее они попадали и разбились,одевать нечего. Скажу что мои ресурсы экономики и имиджа не успели сильно пошатнутся ,даже больше, я похудел на 14 кг за 2 месяца и сейчас выгляжу гораздо лучше, отбросив метод прихода к этому. Я получил повышение по работе очередное, но это никак не связано с попытками поправить имидж. Просто я никогда на работу не забивал, даже несмотря на дефолты.

(Это хорошо, что он на работу и экономику никогда не забивал. Надо сейчас еще о здоровье подумать. КСЖ всегда в зоне главного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и по желудочным. Из-за стресса)

Так как видел,что если я перестану работать, то все вообще прахом пойдет. Думаю о дочери ,о том что я должен если не жене, то ей. Только эта мысль и спасает.

Жена же по моему мнению ведет себя инфантильно, находится в аддикции к тому мч ради которого она готова идти против моих ультиматумов. В общем, сейчас я понимаю,что я уже в себе, я могу трезво оценивать ситуацию и с момента осознания уже сказал жене, о предстоящем разводе.

Даже не рассматриваю отката, но где то в голове сидит, что могу простить,если она все свое общение завернет. Она же похоже не понимает моего настроя, думает ,что продавит свое. Что я разрешу встречаться с тем мч и она будет жить со мной. А потом наверно уйдёт к тому мч, списав меня в утиль окончательно. Таков её план как я вижу.

(Если хотите выиграть в конфликте, надо держаться в границах и перестать ей лезть в голову. Отключить Штурмана и отключить Ищейку. Делать ровно то, что зависит от вас. Здесь и сейчас)

Учитывая тот факт что в Германии она находится пока она моя жена. Развод для нее фатален,она теряет внж. Я с другой стороны хочу развода,но понимаю,что ребенка она заберет назад в Россию. Цуцванг. Сегодня пока курил придумал последний ход, что если она расстаётся с этим мч, я сам сворачиваю свои знакомства(завёл чтобы отвлечься от ситуации) и мы так живем пока она не найдёт работу и не получит свою визу рабочую. Язык у нее в несколько раз лучше моего. Я уверен что сможет. Это я делаю,только ради ребенка конечно,не ради жены. Думаю это выход. И для моего самоуважения. Так как условие никаких отношений ни с чьей стороны.

(Главное не следить за ней, если согласится. Иначе не получится вернуть равновесие. Надо договориться с ней, прекратить со своей стороны другие отношения, начать вкладываться в брак, прокачивать имидж, и не следить за женой, не прессовать ее, не поднимать эту тему, доверять ей. Это лучшее, что можно сделать в данном случае)

И попытка ,возможно склеить, но уже в условиях когда ни у кого нет соблазнов на стороне. Считаю это поступком по совести я бы сказал. Жена конечно мысль не поддержала и хочет стоять на своем.

(Да, потому что она увлечена другим мужчиной, и она хотела бы оставаться в свободных отношениях дальше. Но если ее проживание в Германии зависит от вас, она может пойти на ваши условия, если альтернативой будет развод и ее отъезд. Но вы должны быть последовательны. Пока она видит, что развода вы боитесь больше, чем она, она будет продавливать вас до своих условий. Вам нужно успокоиться и перестать истерить. Дочка уже большая и будет много общаться с вами или даже жить с вами сможет, если вдруг брак не удастся сохранить)

Видимо свыклась с мыслью что коврик не может ничего ей приказывать. Так далеко я пал к сожалению.

(Ну вы не коврик. Вы заигравшийся развратник. Но вы всегда обеспечивали семью и выполняли свой отцовский долг. То есть в остальном вы нормальный мужчина. Поэтому не нужно так уж сильно презирать себя. Это не поможет решить проблему, даже помешает. Хотя на будущее надо запомнить, что идти на поводу своих слабостей и порочных страстей может быть опасно для самых ценных вещей в вашей жизни)

Сейчас и не знаю чего спрашивать. Просто хочется увидеть взгляд со стороны на мою ситуацию. Может это что то сможет изменить и я пойму что то чего не понимаю сейчас. Спасибо.

(Опять со стороны. Не со стороны надо смотреть на ситуацию. А сверху. Со стороны поле никогда не увидишь. Друзья, вам это понятно хотя бы? И в чем отличие — со стороны или сверху?)

Источник: Эволюция

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