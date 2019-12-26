Кнайсль: ЕС потратил время впустую, не поддержав идеи Путина в 2001 году

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, прозвучавшие во время его речи в германском Бундестаге в 2001 году, сообщила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе России, Кнайсль призналась, что была сильно впечатлена его речью в Бундестаге вскоре после теракта в США 11 сентября 2001 года.

Тогда Путин акцентировал, что РФ является европейской державой, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призывал отказаться от шаблонов холодной войны и стать равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

Кнайсль выразила сожаление, что на планы и идеи Владимира Путина никто не отреагировал должным образом. «Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали», – сказала она.

«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», – заключила Кнайсль.

Напомним, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад его поразили высокая эрудированность и энергичность будущего президента России.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о принятом 10 лет решении Владимира Путина, которое спасло экономику России.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, прозвучавшие во время его речи в германском Бундестаге в 2001 году, сообщила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе России, Кнайсль призналась, что была сильно впечатлена его речью в Бундестаге вскоре после теракта в США 11 […]