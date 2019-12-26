Мнение: Умер Владимир Бушин

Умер писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет и он прожил хорошую и достойную жизнь.

Его творчество я открыл для себя во второй половине 90х и оно еще тогда произвело на меня большое впечатление, оказав немалое влияние на формирование моих взглядов на общество, советскую историю и пост-советскую действительность. С Бушиным мне прямо скажем откровенно повезло — наткнулся я на него очень вовремя.

Особенно мне запомнились его статьи на тему "демократических вождей 90х", советской интеллигенции и диссидентов во главе с "гением первого плевка".

В творчестве Бушина меня всегда привлекала его принципиальность и умение вычленять главное в явлениях, событиях и процессах. Из публицистов, которые писали на тему советской истории и советского общества он был у меня пожалуй самым любимым и его статьи я обычно старался не пропускать. И хотя часто бывает, что вот нравится тебе автор, ты его читаешь запоем, но потом увлечение проходит или сам автор перестает соответствовать твоим ожиданиям и ты его отодвигаешь в сторону. А вот Бушин за все эти годы ни разу чем-то себя в моих глазах не скомпроментировал и не утерял актуальность. Очень редкий по нынешним временам случай.

И что главное, даже несмотря на очень почтенный возраст, он до конца сохранял здравость ума и логичность мышления, выдавая отличные статьи с ценными наблюдениями — можно лишь мечтать о том, чтобы дожить до таких годов и сохранять ясность мысли, коей не обладали его более молодые коллеги по литературному цеху, к которым возраст приходит без мудрости.

В постсоветское время он не был обласкан властями, но он к этому и не стремился, до конца сохранив приверженность своим взглядам, где он оппонировал возносимым на пьедестал пустышкам вроде Гранина и Солженицына, как символов узаконенной лжи. И эта последовательность делает его творчество еще более ценным — в основе своих взглядов Бушин не сильно менялся. Это затрудняло ему жизненный путь, но делало его более честным.

Одна из несомненных заслуг Бушина заключается в том, что эта последовательность и принципиальность, сыграли немаловажную роль в разгроме очернительного подхода к советской истории, который господствовал на закате Перестройки и в 90х. Такие люди как Бушин засеивали семена будущей переоценки тезисов про "черный период отечественной истории" и на закате своей жизни он мог видеть, как сильно, по сравнению с "святыми 90-ми", изменилось общественное восприятие СССР и его истории. И у этих изменений были свои незаметные пахари, которые работали с тонкой материей общественных идеалов, ставя такие вопросы, которые заставляли людей всерьез задумываться и производить переоценку своего отношения к собственной стране и ее истории.

Лучшим памятником Бушину являются его книги и статьи, в которых как в зеркале отразилась эпоха, через которую прошел подающий литературные надежды молодой фронтовик.

Спи спокойно товарищ Бушин.

Рекомендую к ознакомлению из числа материалов выходивших в блоге:

1. "И сумрачный германский гений"…" — https://colonelcassad.livejournal.com/5225220.html

2. "Черная страна" Ирины Ракша — https://colonelcassad.livejournal.com/5044110.html

3. Экономика и премьер — https://colonelcassad.livejournal.com/4860425.html

4. Я воюю против клеветы — https://colonelcassad.livejournal.com/4727248.html

5. К столетию литературного власовца — https://colonelcassad.livejournal.com/4633563.html

6. Я русский, по складу, по сути…. — https://colonelcassad.livejournal.com/4392989.html

7. Причуды памяти — https://colonelcassad.livejournal.com/4185566.html

8. Ложь на цыпочках — https://colonelcassad.livejournal.com/3876795.html

9. 22 июня — https://colonelcassad.livejournal.com/3496732.html

10.Советские женщины и непотопляемый Костиков — https://colonelcassad.livejournal.com/3290608.html

11.Открытое письмо Даниилу Гранину — https://colonelcassad.livejournal.com/3029793.html

12.Как фронтовик фронтовику — https://colonelcassad.livejournal.com/2814497.html

13.Панфиловцы и разоблачители — https://colonelcassad.livejournal.com/2325590.html

14.Бред демократических идолов — https://colonelcassad.livejournal.com/1402097.html

15.Мистический патриот — https://colonelcassad.livejournal.com/1017881.html

16.Синдром Бакатина — https://colonelcassad.livejournal.com/625075.html

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Умер писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет и он прожил хорошую и достойную жизнь.Его творчество я открыл для себя во второй половине 90х и оно еще тогда произвело на меня большое впечатление, оказав немалое влияние на формирование моих взглядов на общество, советскую историю и пост-советскую действительность. С Бушиным мне прямо скажем откровенно […]