«Запрещенные вещества»: Билана предупредили о серьезной опасности

«Дима

вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего

рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на «отлично». Билана

ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные

деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все

пойдет по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста… Алкоголь, запрещенные вещества могут все

перечеркнуть, – рассказала «Дни.ру» таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – К

новому году своей жизни Диме нужно отнестись с большой ответственностью и

вниманием, ему могут открыться золотые ворота в мир, либо это будет калитка,

которая заведет его в подземелье».

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 6:59 PST

Будущий

год будет не прост и в плане здоровья. Дима тратит всю свою энергию на работу, профессия

забирает все силы. «Также ему стоит быть осторожным в плане новых знакомств,

новых друзей. Будет твориться какая-то бесовщина. Билана будут звать куда-то не

туда: предложат что-то купить, куда-то вложиться. Не стоит доверять всем, нужно

слушать в первую очередь себя», – предупредила таролог.

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Последнее: «Дима вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на «отлично». Билана ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все пойдет по другому плану. А экзаменом […]