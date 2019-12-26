«Запрещенные вещества»: Билана предупредили о серьезной опасности

26.12.2019, 4:12, Разное

«Дима
вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего
рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на «отлично». Билана
ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные
деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все
пойдет по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста…  Алкоголь, запрещенные вещества могут все
перечеркнуть, – рассказала «Дни.ру» таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – К
новому году своей жизни Диме нужно отнестись с большой ответственностью и
вниманием, ему могут открыться золотые ворота в мир, либо это будет калитка,
которая заведет его в подземелье».

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 6:59 PST

Будущий
год будет не прост и в плане здоровья. Дима тратит всю свою энергию на работу, профессия
забирает все силы. «Также ему стоит быть осторожным в плане новых знакомств,
новых друзей. Будет твориться какая-то бесовщина. Билана будут звать куда-то не
туда: предложат что-то купить, куда-то вложиться. Не стоит доверять всем, нужно
слушать в первую очередь себя», – предупредила таролог.



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Последнее: «Дима вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на «отлично». Билана ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все пойдет по другому плану. А экзаменом […]

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