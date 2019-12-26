Эксперты назвали самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года в России

26.12.2019, 4:04, Разное

Эксперты опубликовали рейтинг самых ожидаемых новинок сегментов хэтчбек и купе на российском рынке в 2020 году. К примеру, уже через несколько месяцев покупатели смогут приобрести модернизированную версию Audi A5 Coupe.
Если в модификациях A4 изменения действительно были революционными, то в новинке апгрейду были подвержены лишь бампера и радиаторная решетка. Еще одной новой моделью от немецкого автоконцерна станет 5-дверный хэтчбек A3 Sportback, но его стоит ожидать в четвертом квартале 2020 года. Что касается производителей из BMW, то они планируют выпустить на рынок машину 1 series третьей генерации уже в ближайшее время. Среди главных изменений стоит отметить переднеприводную платформу с расположенным поперечно мотором, новинка будет иметь единственный 5-дверный вариант.

Весной бренд привезёт на российский рынок купе E-класса. Помимо этого, их конкуренты из Volkswagen приготовили для отечественных автолюбителей Golf восьмой генерации. Транспортное средство оснастят 1,4-литровым 150-сильным двигателем или 1,6-литровым «атмосферным» агрегатом. Корейский автопроизводитель KIA готовит дебют хэтчбека X-Ceed на первую половину грядущего года, подытожили эксперты.



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Последнее: Эксперты опубликовали рейтинг самых ожидаемых новинок сегментов хэтчбек и купе на российском рынке в 2020 году. К примеру, уже через несколько месяцев покупатели смогут приобрести модернизированную версию Audi A5 Coupe. Если в модификациях A4 изменения действительно были революционными, то в новинке апгрейду были подвержены лишь бампера и радиаторная решетка. Еще одной новой моделью от немецкого […]

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