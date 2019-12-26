Зеленский подписал закон о запрете импорта на Украину российской электроэнергии

26.12.2019, 3:50, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым устанавливается запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России. Об этом сообщается на его сайте.

Кабинет министров Украины может отменять запрет во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны. Срок отмены запрета будет тоже устанавливаться кабмином.

В качестве одной из целей закона указывается «урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии».

В начале октября компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из России, которые прекратились в 2015-м году. Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам, объяснял РБК.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР, пишет газета «Асахи» со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы японского МИДа. По данным издания, в августе 1955 года во время встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Джоном Даллесом глава МИД Японии […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика