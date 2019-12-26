Зеленский подписал закон о запрете импорта на Украину российской электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым устанавливается запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России. Об этом сообщается на его сайте.

Кабинет министров Украины может отменять запрет во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны. Срок отмены запрета будет тоже устанавливаться кабмином.

В качестве одной из целей закона указывается «урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии».

В начале октября компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из России, которые прекратились в 2015-м году. Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам, объяснял РБК.

Источник: Новая газета

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