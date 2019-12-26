Проживающий в США внук Михаила Шуфутинского Ной увлекается рэпом

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский показал на фото, опубликованном в Instagram, своего внука Ноя, который проживает в США. 17-летний юноша, как и его знаменитый дедушка, увлекается музыкой, а конкретно – рэпом, и причём композиции исполнителя пользуются популярностью у почитателей данного направления.
На обнародованном снимке Ной позирует на фоне пустыни. Как написал в соцсети Михаил Шуфутинский, внук с самого детства проживает в США, в городе Филадельфия. Творчество молодого исполнителя востребовано у любителей рэпа далеко за пределами заокеанского государства. Так, например, один из свежих треков музыканта – «Diaspora» – стал очень популярным в Израиле.
Михаил Шуфутинский – отец двоих сыновей, один из которых – Дэвид – проживает с семьей в Москве, а младший Антон является гражданином США, он женат на американке. Дэвид Шуфутинский задействовал себя в продюсировании кино и звука, воспитывает троих детей: дочь Анну и сыновей Андрея и Михаила. Антон Шуфутинский работает преподавателем в американском университете, у него четверо детей: Ной, Дмитрий, Захар и Ханна.
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