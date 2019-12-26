Проживающий в США внук Михаила Шуфутинского Ной увлекается рэпом

26.12.2019, 3:47, Разное

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский показал на фото, опубликованном в Instagram, своего внука Ноя, который проживает в США. 17-летний юноша, как и его знаменитый дедушка, увлекается музыкой, а конкретно – рэпом, и причём композиции исполнителя пользуются популярностью у почитателей данного направления.
На обнародованном снимке Ной позирует на фоне пустыни. Как написал в соцсети Михаил Шуфутинский, внук с самого детства проживает в США, в городе Филадельфия. Творчество молодого исполнителя востребовано у любителей рэпа далеко за пределами заокеанского государства. Так, например, один из свежих треков музыканта – «Diaspora» – стал очень популярным в Израиле.

Михаил Шуфутинский – отец двоих сыновей, один из которых – Дэвид – проживает с семьей в Москве, а младший Антон является гражданином США, он женат на американке. Дэвид Шуфутинский задействовал себя в продюсировании кино и звука, воспитывает троих детей: дочь Анну и сыновей Андрея и Михаила. Антон Шуфутинский работает преподавателем в американском университете, у него четверо детей: Ной, Дмитрий, Захар и Ханна.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Андрей Антоненко — главный подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — назвал свое дело подлой провокацией. Видеообращение ветерана АТО из СИЗО разместили на YouTube канале «СЕНСконсалтинг». «Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому, что вы все знаете, что я не имею […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика