Анастасия Костенко проверила мужа Дмитрия Тарасова на «детекторе лжи»

Анастасия Костенко проверила своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, на детекторе лжи. Несмотря на то, что речь идёт не о профессиональной аппаратуре, а об одноименной игре, модель осталась довольна полученными результатами.

По всей видимости, выведать какие-то секреты супруга или узнать о его «тёмных сторонах» Анастасии Костенко не удалось. Однако Дмитрий Тарасов перед проверкой на честность в шутку отметил: он опасается, что для него участие в игре «может закончиться плохо». Скорее всего, влюблённые решили развлечься в преддверии Нового года, и ни о каких проблемах в их отношениях речь не идёт – вопреки мнению многочисленных хейтеров звёздной пары, которые из зависит или по другим причинам не упускают возможности уличить молодую семью в разладе. Злопыхатели уверены: в конце концов супруги расстанутся, причём они не могут сохранить нормальные отношения после разрыва. Данный вывод недоброжелатели основывают на прошлом футболиста: как известно, до брака с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов был женат дважды, и оба развода отличились скандальностью.

Однако знаменитости не обращают внимания на негатив в их сторону и продолжают демонстрировать семейную идиллию. Анастасия Костенко вскоре родит второго ребёнка, супруги уже воспитывают годовалую дочь. Страницы их соцсетей пестрят «счастливыми» фотоснимками, и многочисленные поклонники радуются за звёздную пару и верят, что их чувства друг к другу искренни и крепки.

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