Александр Малинин с семьёй на Новый год отправится в Таиланд кататься на слонах

Супруга отечественного эстрадного исполнителя и композитора Александра Малинина Эмма в одном из недавних интервью пояснила о планах на Новый год. На праздники семья отправится в Таиланд кататься на слонах, а на родину вернутся не раньше середины января.

Эмма Малинина отметила, что уходящий год был напряжённым, поэтому праздничные каникулы было решено провести в экзотическом Таиланде, где много солнца и есть возможность интересно провести время. Старый Новый год семья планирует уже встречать в России, собрав дружную компанию за общим столом. Супруга Александра Малина рассказала, что о подарках они с детьми договорились заранее, не говоря конкретно, что каждый хотел бы получить, но «прозрачно намекая» на желанное. В семье исполнителя обычно не обходятся одним презентом, а на грядущие праздники родители приготовили для Фрола и Устиньи «нечто значимое».



Жена Малинина призналась, что для неё главной ценностью в жизни является семья, поэтому в новогоднюю ночь она загадает сохранение прежних дружеских и доверительных отношений. Эмма Малинина также констатировала, что ей очень повезло с супругом, который всегда и во всём ей помогает, придерживается тех же семейных ценностей и прекрасно справляется с ролью отца.

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