Мнение: Эрдоган в Триполи

Эрдоган, находясь в Тунисе, в третий раз за последние несколько дней высказался на тему российского военного присутствия в Ливии. В очередной раз была упомянута группа "Вагнер", причем была названа численность этой группы в Ливии. Дословно это звучало так: "…Если Ливия пригласит нас, мы ответим этому приглашению. Но нужно спросить следующее: интересно, те, кто сейчас находятся в Ливии — а именно 5000 из Судана и 2000 из России под названием Вагнер. В качестве кого они прибыли туда? Почему они там находятся? Какие у них связи? Журналисты должны задать все эти вопросы!.."

Турецкие журналисты уже задают их. Вчера вышел не очень большой материал об этой ЧВК в стиле "Вагнер" для чайников", что в целом логично — турецкий обыватель просто не в курсе, что это и о чем. А президент уже третий раз говорит о ней, поэтому задача журналистов — хотя бы ввести в курс дела. Заголовое тем не менее вполне громкий — Российские наёмники стали угрозой безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Накал выступлений Эрдогана нарастает, однако пока неясно — это демонстрация угроз перед переговорами с Кремлем или создание предлога для вторжения. Фактически просьба правительства Ливии у него уже есть — триполитанская власть Сараджа полностью подконтрольна Катару и Турции, поэтому такая просьба — чистая формальность.

Еще один неясный момент в выступлении Эрдогана — названная численность российской ЧВК. Она явно избыточна — в Ливии находится не более 500 (а возможно, и меньше) боевиков группировки. Возможно, что Эрдоган планирует ввести значительный контингент, для чего ему нужно обосновать его большой численностью противника.

Газета "Ени Сафак" дала и карту, на которой отмечены страны, участие в конфликтах в которых принимают участие российские частники:

Ничего нового для нас в этой карте нет — практически все названные страны уже фигурировали в сообщениях о действиях российских наемников, а на Мадагаскаре информация дополнилась и сообщениями о крупных потерях "наших" боевиков.

Тем не менее, намерения Эрдогана все еще неизвестны. Его задача — устранить угрозу для подконтрольного ему правительства в Триполи. Если удастся это сделать без ввода войск — то зачем их вводить. В любом случае то, что Россия категорически не признает сам факт участия своих частных военных в чужих войнах, и более того — их существование в принципе, позволяет турецким военным в случае необходимости вести войну с ними без оглядки на Москву — наш МИД привычно объявит сообщения о потерях "уткой" и дезинформацией. В каком-то смысле это логично — у наемника нет гражданства, хотя в данном случае их нанимателями выступает именно государство.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Эрдоган, находясь в Тунисе, в третий раз за последние несколько дней высказался на тему российского военного присутствия в Ливии. В очередной раз была упомянута группа "Вагнер", причем была названа численность этой группы в Ливии. Дословно это звучало так: "…Если Ливия пригласит нас, мы ответим этому приглашению. Но нужно спросить следующее: интересно, те, кто сейчас находятся […]