В США 11-й штат легилизировал рекреационное употребление марихуаны

26.12.2019, 3:06, Новости дня

С 1 января 2020 года в американском штате Иллинойс вступает в силу закон, легализирующий использование каннабиса в рекреационных целях – нерегулярное, или эпизодическое употребление на досуге, не связанное с медицинскими показаниями. Об этом сообщает местный телеканал «ABC 7 Chicago». 

Согласно закону, с начала 2020 года, лица в возрасте 21 года и старше смогут легально купить до 30 г цветка марихуаны, 5 г концентрата марихуаны, или до 500 г продуктов, содержащих активное вещество растения, например, пищевых продуктов.

Право продавать марихуану получат лицензированные компании и магазины. Как отмечает Reuters, они запланировали на 1 января промоакции и скидки покупателям. 

Иллинойс стал 11 штатом США, в котором легализировали немедицинскую марихуану. Соответствующий законопроект был принят Генеральной ассамблеей штата 31 мая, губернатор Иллинойса Дженнифер Прицкер подписала его 25 июня, отмечает «ABC 7 Chicago». 

Медицинский каннабис легилизировали в Иллинойсе в 2014 году. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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