Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу на улице

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон, информирует радиостанция France Bleu. По ее информации, стреляли три или четыре человека.
В результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии – пули попали ему в грудь, передает РИА «Новости».
Второй пострадавший был ранен в бедро, сейчас его жизни ничто не угрожает. Еще одного человека пуля зацепила.
Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.
В июле в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции в результате стрельбы на заправке трое человек погибли, один получил ранения.
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Последнее: Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон, информирует радиостанция France Bleu. По ее информации, стреляли три или четыре человека. В результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии – пули попали ему в грудь, передает РИА «Новости». Второй пострадавший был ранен в бедро, сейчас его жизни ничто не […]
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