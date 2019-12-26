Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу на улице

26.12.2019, 2:51, Новости дня

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон, информирует радиостанция France Bleu. По ее информации, стреляли три или четыре человека.

В результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии – пули попали ему в грудь, передает РИА «Новости».

Второй пострадавший был ранен в бедро, сейчас его жизни ничто не угрожает. Еще одного человека пуля зацепила.

Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.

В июле в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции в результате стрельбы на заправке трое человек погибли, один получил ранения.



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Последнее: Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон, информирует радиостанция France Bleu. По ее информации, стреляли три или четыре человека. В результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии – пули попали ему в грудь, передает РИА «Новости». Второй пострадавший был ранен в бедро, сейчас его жизни ничто не […]

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