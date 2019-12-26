Мнение: Члены корпорации

"Журналист" с уклоном в фальсификации и "историк".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон, информирует радиостанция France Bleu. По ее информации, стреляли три или четыре человека. В результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии – пули попали ему в грудь, передает РИА «Новости». Второй пострадавший был ранен в бедро, сейчас его жизни ничто не […]