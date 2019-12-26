Назван срок переговоров РФ и США о совместном полете к Луне

26.12.2019, 2:19, Новости дня

Ближе к весне 2020 года состоится встреча представителей Роскосмоса и НАСА, на которой будет обсуждаться участие РФ в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Думаю, где-то ближе к весне. Мы взвесили все «за» и «против» исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне Рогозин сообщил, что РФ решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Роскосмос продолжил переговоры с НАСА относительно совместной работы над окололунной станцией Gateway не из экономических соображений, а ради престижа.



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