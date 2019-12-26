СК начал проверку информации о продаже населенного пункта в Красноярском крае вместе с жителями

Следственный комитет проверяет информацию о том, что предприниматель из Красноярского края выставил на продажу населенный пункт вместе с живущими там людьми. Об этом сообщается на сайте ведомства.
О произошедшем накануне рассказал телеканал НТВ. Речь идет о селе Васильевка Идринского района. В нем 45 домов. Цена, за которую предприниматель выставил населенный пункт на продажу — 20 млн рублей. Продаются склад, ферма и дома с проживающими там людьми.
В районной администрации отметили, что с 1990-го года изменился Земельный кодекс, и тогда нужно было выбирать правила пользования землей. Землю в собственность, по данным местных властей, предприниматель не выкупал.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проверить доводы СМИ и доложить о ситуации в центральный аппарат ведомства.
Источник: Новая газета
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