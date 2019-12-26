СК начал проверку информации о продаже населенного пункта в Красноярском крае вместе с жителями

Следственный комитет проверяет информацию о том, что предприниматель из Красноярского края выставил на продажу населенный пункт вместе с живущими там людьми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О произошедшем накануне рассказал телеканал НТВ. Речь идет о селе Васильевка Идринского района. В нем 45 домов. Цена, за которую предприниматель выставил населенный пункт на продажу — 20 млн рублей. Продаются склад, ферма и дома с проживающими там людьми.

В районной администрации отметили, что с 1990-го года изменился Земельный кодекс, и тогда нужно было выбирать правила пользования землей. Землю в собственность, по данным местных властей, предприниматель не выкупал.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проверить доводы СМИ и доложить о ситуации в центральный аппарат ведомства.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 24 декабря народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко заявил в эфире телеканала «НАШ», что в 2024 году захват Россией Крыма спровоцировал так называемый закон Колесниченко – Кивалова. «Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего […]