Водонаева советует россиянкам «не рожать рабов этому государству»

Алёна Водонаева, бывшая участница проекта «Дом-2» и ряда других скандальных реалити-шоу, выступила с обращением к российским женщинам, требуя, чтобы они «не рожали рабов для этой страны» и делали аборты.

Водонаева считает, что жить надо ради себя, а о материнстве думать когда-нибудь потом. Свои «высокие» идеи модель изложила в длинном посте, который выложила на странице в Instagram.

Водонаева пишет, что аборт — это личное дело женщины и касается только её. По мнению актрисы и телеведущей, на первом месте должны стоять карьера, деньги и путешествия, а дом и семья — уже как получится.

«Мы живем в нищей и жадной стране, — пишет Водонаева. — В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло».

«Ольга Гладских единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — пишет Водтонаева.

Водонаева призналась, что презирает семьи, едва сводящие концы с концами, но продолжающие рожать детей одного за другим. Ведь вырастить ребенка — это не только докупить пачку подгузников к привычному набору продуктов по акции.

«Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей?».

«Постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — гласит сообщение Водонаевой.

Хотя в блоге Водонаевой некоторые подписчицы её и поддержали, в целом реакция большинства пользователей была резко отрицательной.

«Не живите тогда среди рабов и не зарабатывайте тут. Вон идите… Вон из страны!» — написал @seostock.

«Пусть они начнут с себя и перестанут сами рожать детей, чтобы потом выбивать огромные алименты из бывших мужей», — добавила @olga_gordeeva.

«Забыли спросить у этой падшей женщины — рожать или не рожать», — возмутился @metallist_nsk.

«Водонаева? Это та, которую даже из «Дома-2″ выгнали с позором? И она ещё открывает рот для советов?» — удивился Сергей Цопов.

