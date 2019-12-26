Уже достаточно хорошо описан эффект направленной деформации общественного сознания, который мы наблюдали перед выборами. Крышу снесло не только люмпену и овощам, но и довольно толстой прослойке людей, которые заглотнули наживку «кто угодно, только не Порошенко». Они в самом деле убедили себя в том, что убрав Пороха и взяв дело в свои руки, они смогут сделать лучше.

Оно и не удивительно, поскольку «авторитеты», наподобие вакарчуков, скрыпок и прочей лабушанской попсы, протопили за янелоха самым непосредственным образом. Люди себе решили, что якщо ті хлопці розмовляють і співають Українською і навіть не цураються державних символів України, то они – натурально – патриоты.

Хотя лицедеи остаются таковыми при любых раскладах, что было постулировано не раз и не два, но их воспринимали как патриотов.

И вот теперь все те, кто писали нам на редакционную почту, что мы напрасно сметаем в мусор певца-депутата, вдруг почему-то решили, что можно молча сделать вид, что их тут не стояло и что можно не присылать такие же пространные письма-извинения по поводу того, что были не правы, когда писали нам упреки.

Кто не в курсе, депутат ртом сявка выдал солянку на корпоративе разработчиков компьютерных игр в Минске.

Оставим за скобками то, что уже второй раз, подавшись в депутаты, этот организм укладывает прибор на свои депутатские обязанности и опять скачет по сцене.

Дело не в этом, а в том, где и кому он пел.

А пел он россиянам, поскольку именно они разрабатыват линейку игрушек, которая засветилась в Сети. Вот так.

Оказывается сявик – патриот, но сто косарей в евро, есть сто косарей в евро, поэтому он бы им и мурку на рояле сыграл известным местом, если бы ему сунули пачку бабла в кальсоны. Хотя, кто его знает, может что-то там такое и было.

Но ведь это не все. Поц еще не решается поехать по местам своей «боевой славы», а именно – в Москву, а главное – в Подмосковье, по хатам жирных котов и потому – россияне согласились приехать в Минск и сява тоже согласился. Оно вроде как и патриотично выглядит, мол – не ездил я в Москву и все тут, а денежки русские в рейтузы таки засунул.

Так вот, мне на полном серьезе рассказывали о том, что называя поца поцем, я раскалываю ряды патриотов. Но, видимо, у нас разные взгляды на патриотов и на патриотизм.

Я вот просто специально, после выхода этой статьи, дам сутки времени и буду проверять почту, не пришло ли письмицо с извинениями, мол – выбач, был не прав, топил за гуано.

Только вот что-то подсказывает – не будет этих писем. Но нам – свое делать. Мне эти извинения не нужны были тогда и не нужны сейчас. Они на скорость не влияют.

Однако такие скрытые извинения уже идут полным ходом.

Буквально за пару недель из правительства слуги-велосипедиста и партии слуг ушли на дембель два довольно публичных человека, которых я лично не знал, но о которых знал неплохо от общих знакомых. Так вот, эти общие знакомые говорили о том, что люди эти пошли с желанием показать результат не хуже, а то и лучше, чем у Пороха.

Причем, оба эти человека имели отличное и что самое главное – профильное образование в той области деятельности, в которую они пошли.

Но вот оба, заткнув нос, вылетели из этого клозета с выпученными глазами. Причем, один из них пояснил, что такой тупости, которую демонстрирует и главное – генерирует известный дуэт близнецов, он просто не встречал.

Но зато есть стойкое ощущение того, что вся эта шобла плохо кончит и он не хочет пойти под раздачу за чужую тупость. А собственную бесполезность и бесполезность своих знаний для этой власти он осознал до спинного мозга.

Из этого следует два вывода.

Те, кто могут реально оценивать свое место в окружающем мире, приходят к выводу, что вот этот социальный лифт, которым они воспользовались, оказался сортиром с дыркой, который поднимают веревкой. И потому любви к Пороху это не прибавило, но на слугах поставлен жирный крест. Причем – навсегда.

Второй вывод заключается в том, что свято место пусто не бывает и его займут квартальные, их родственники или другой мыслительный вакуум, который сидит на кортах, демонстрируя пацанский присест на министерском столе. Замещение идет только таким вот спецнабором. В общем, бестолковые романтики покидают это бригаду со страшной силой.

Что это значит?

Теперь будет чистая служанка. Звукорежиссеры, их жены, кумовья осветителей и дети гримерш.

А еще это значит, что репертуар там закончится быстрее, ибо покинувшие это шапито подробно рассказывают о том, почему написали «по собственному».

Как говорится – из первых рук, а не от порохоботов.

Линия Обороны

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