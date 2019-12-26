Суд оправдал харьковского ученого, которого обвиняли в распространении порнографии

Киевский районный суд Харькова оправдал доцента Харьковской государственной академии культуры от обвинений в распространении порнографии. Об этом идет речь в решении суда от 19 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
В материалах дела сказано, что в начале 2015 года ученый выложил в интернет ряд файлов, которые, согласно результатам экспертизы, содержат видеозаписи и фото порнографического характера. Эти файлы были доступны для скачивания в течение года, говорится в решении.
Ученый в суде свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Он заявил, что «никакой порнографии не распространял». Он сообщил, что работает над докторской диссертацией по теме «Феномен плодородия в украинской семейной обрядности» и использовал эти файлы для исследований.
Бывшая жена доцента сообщила в суде, что он изучал секс-культуру и секс-сказки. По словам женщины, ей ничего не известно о распространении ученым порнографии. Работу мужчины над научным трудом по секс-культуре подтвердил также ученый секретарь академии.
Также суд учел предоставленное стороной защиты заключение, в котором сказано, что упомянутые видео- и фотоматериалы не могут быть признаны порнографическими, так как «не содержат факта порнографической продукции или невозможно доказать их принадлежность к порнографии в том ее значении, которое сегодня понимается судебной практикой».
«С точки зрения научной деятельности ни один из указанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным, поскольку в таком случае будет происходить нарушение прав ученого (научной деятельности) на свободное исследование объектов, которые он считает нужным изучать», – сказано в решении суда.
Исходя из материалов дела, суд решил, что вина ученого не доказана, и вынес оправдательный приговор.
Имя ученого в решении не указывается.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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