Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой

«Свой

день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем,

чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена

точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно

больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и

возвращаться к нормальной жизни светской львицы», – рассказала «Дни.ру» ведунья Саона.

Ей

просто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. В

последнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буде

наблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новые

отношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данный

момент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается и

проводит время так, как хочется ей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 10:56 PST

«К

тому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах она

постоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтает

занять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не дает

покоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится.

Но место она займет не Леры, а свое», – уверяет Саона.

«В

будущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Что

касается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка.

Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году», – предсказала медиум.

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Последнее: «Свой день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем, чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и возвращаться к нормальной жизни светской львицы», – рассказала […]