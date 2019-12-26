Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой

26.12.2019, 1:51, Разное

«Свой
день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем,
чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена
точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно
больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и
возвращаться к нормальной жизни светской львицы», – рассказала «Дни.ру» ведунья Саона. 

Ей
просто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. В
последнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буде
наблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новые
отношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данный
момент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается и
проводит время так, как хочется ей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 10:56 PST

«К
тому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах она
постоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтает
занять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не дает
покоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится.
Но место она займет не Леры, а свое», – уверяет Саона.

«В
будущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Что
касается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка.
Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году», – предсказала медиум.



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Последнее: «Свой день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем, чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и возвращаться к нормальной жизни светской львицы», – рассказала […]

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