Мнение: Оттенки ужасного

Самый зачетный спор Рождества – хорошо или плохо отечественное здравоохранение или, точнее, насколько оно плохо… Социальный вице-премьер Голикова, в прошлом министр здравоохранения, считает, что после плохо проведенной оптимизации ситуация просто ужасна. «И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», и дефицит кадров растет – из профессии уходит больше людей, чем в нее приходят. Нынешний министр Скворцова, уверяет, что все не так уж плохо и, несмотря на перегибы оптимизации в некоторых регионах, в целом катастрофы нет.

Спор правительственных дам, периодически выходящий в публичное пространство, не нов. Голикова, получившая по итогам своей работы в Минздраве прозвище мадам Арбидол, много лет пытается посадить в кресло Скворцовой своего человека. Но, дальше интриг дело не идет. По слухам, очень озабоченный своим здоровьем Путин доверяет Скворцовой как врачу. И потому не слушает в этом вопросе Голикову, которой тоже доверяет. Но как финансисту.

А узнать, как там у нас с медициной – «ужас, ужас, ужас» или просто ужас, — проще простого. Голиковой и Скворцовой всего-то надо снять свои шубы и бриллианты и инкогнито обратиться за медпомощью где-то в глубинке. Сразу все и выяснится.

И народу, который, согласно опросу ВЦИОМа, (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10089) мечтою не о мире (как раньше), а о здоровье живет, станет ясно, к разряду осуществимых или несбыточных относится мечта о доступной медицине.

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Источник: СерпомПо

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