Определен самый популярный журналист России

Самыми популярными в 2019 году российскими журналистами стали телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, а также блогер Юрий Дудь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, Соловьева назвали самым популярным журналистом 7% россиян, по 3% назвали Дудя и Скабееву. 74% с ответом на вопрос о самом популярном в 2019 году журналисте затруднились, передает РИА «Новости».

Самыми популярными телепрограммами являются проекты канала «Россия 1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (так ответили 5% опрошенных) и ток-шоу «60 минут» (4%). Более половины россиян (52%) затруднились ответить на этот вопрос.

В рейтинге сериалов лидером стал детектив «Пес» (5%). Лучшие фильмы 2019 года, по результатам опроса, – «Т-34» (3%), «Ржев» и «Движение вверх» (по 2%). 64% россиян затруднились назвать лучший телесериал, 67% – лучший кинофильм.

Самым популярным СМИ в 2019 году стал телеканал «Россия 1», его упомянули 5% опрошенных. НТВ и Первый канал назвали по 4% респондентов.

13% считают наиболее популярным видом СМИ телевидение, 12% – интернет, 5% – газеты, а 44% затруднились дать ответ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, согласно исследованию «Образ журналиста в массовом сознании россиян», наибольшим среди всех журналистов авторитетом у россиян пользуется Владимир Соловьев, за которого проголосовали 11,1% участников опроса. Кроме того, Владимир Соловьев является одним из лидеров рейтинга доверия у жителей Донбасса.

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