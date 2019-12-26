МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом» – глава ведомства

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом». Об этом 25 декабря в интервью «НВ Бизнес» сообщил и.о. директора компании «Украерорух» Андрей Ярмак.

По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.

Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.

По данным «НВ Бизнес», размер долга МАУ приближается к отметке 1 млрд грн.

В 2018 году убытки МАУ выросли почти в девять раз.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что финансовые потери авиаперевозчика связаны с неблагоприятной политикой государства, в результате чего компания оказалась в худших условиях, чем ее международные конкуренты.

4 ноября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что МАУ обанкротится, если не расплатится с долгами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом». Об этом 25 декабря в интервью «НВ Бизнес» сообщил и.о. директора компании «Украерорух» Андрей Ярмак. По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета. Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят […]