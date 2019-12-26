Мнение: Прибытие поезда

26.12.2019, 1:20, Разное

Сегодня утром Севастополь принял первый пассажирский поезд прошедший по Крымскому мосту.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Сегодня утром Севастополь принял первый пассажирский поезд прошедший по Крымскому мосту. Источник: Colonel Cassad

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