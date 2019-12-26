США занялись разработкой тактики информационной войны против России

Киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.
Издание сообщает, что американские военные разрабатывают варианты противодействия внешним угрозам с целью предотвращения возможного вмешательства в выборы 2020 года, передает ТАСС.
Целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня.
Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц. Издание сообщает, что американские военные разрабатывают варианты противодействия внешним угрозам с целью предотвращения возможного вмешательства в выборы 2020 года, передает ТАСС. Целью такого противодействия, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Витренко: Германия должна понимать, что поддержкой «Северного потока – 2» она способствует экономическому удушению Украины / 28 ноября
- Михалков подал в суд ради признания образа Никиты Бесогона своим брендом / 29 ноября
- alyona alyona позировала без одежды / 19 декабря
- Пристайко отреагировал на «российский» Крым в приложениях Apple / 27 ноября
- Зеленский в Баку: Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, будет стратегическим партнером / 17 декабря
- Welt — воры обокрали сокровищницу Дрездена, устроив поджог и вырубив электричество / 25 ноября
- Instagram ввел ограничение по возрасту для пользователей / 4 декабря
- Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета / 12 декабря