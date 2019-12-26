США занялись разработкой тактики информационной войны против России

Киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

Издание сообщает, что американские военные разрабатывают варианты противодействия внешним угрозам с целью предотвращения возможного вмешательства в выборы 2020 года, передает ТАСС.

Целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.





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Последнее: Киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц. Издание сообщает, что американские военные разрабатывают варианты противодействия внешним угрозам с целью предотвращения возможного вмешательства в выборы 2020 года, передает ТАСС. Целью такого противодействия, […]