В налоговой службе Украины из-за следственных действий частично приостанавливали работу электронных сервисов

С 19-го декабря по 24 декабря включительно электронные сервисы фискальной и налоговой служб работали не в полном объеме из-за следственных действий в ведомствах. Об этом информировал пресс-центр Государственной налоговой службы в Facebook.

В комментариях под постом люди жаловались, что им придется платить штраф за несвоевременную подачу документов.

«Предположим, что налоговые накладные мы сможем вовремя зарегистрировать. А акцизные накладные мы уже не зарегистрируем вовремя. Штрафы ГНС за нас будет платить?», – написала пользователь Елена Шушарына.

❗️Через слідчі дії у ДФС та ДПС з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі. Обіцяємо,… Posted by Державна податкова служба України on Teisipäev, 24. detsember 2019

В налоговой заверили, что штрафов применять не будут.

«Электронные документы, которые были направлены в налоговую приняты и обработаны с учетом действия операционного дня для каждого типа документов. Налоговые накладные и счета корректировки направлены плательщиками 20, 23 или 24-декабря были получены ГНС, будут зарегистрированы 26 декабря. При этом, штрафные санкции и пеня предусмотрены за нарушение Кодекса, не применятся!», – сообщили в пресс-центре.

Скриншот: Державна податкова служба України / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: С 19-го декабря по 24 декабря включительно электронные сервисы фискальной и налоговой служб работали не в полном объеме из-за следственных действий в ведомствах. Об этом информировал пресс-центр Государственной налоговой службы в Facebook. В комментариях под постом люди жаловались, что им придется платить штраф за несвоевременную подачу документов. «Предположим, что налоговые накладные мы сможем вовремя зарегистрировать. […]