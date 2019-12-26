«Нужно приглашение». Глава УГКЦ назвал три условия приезда папы римского в Украину

26.12.2019, 1:06, Новости дня

Существует три условия для визита папы римского Франциска в Украину, рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью «Радіо Свобода», вышедшем в эфир 25 декабря. 

«Когда на наше рабочее пленарное заседание [во время визита в Ватикан летом 2019-го] пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое – это приглашение католических церквей. Второе – это приглашение со стороны украинской государственной власти. Мы имеем нового президента. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против того визита», – сообщил Святослав. 

Он отметил, что УГКЦ уже несколько раз приглашала Франциска приехать в Украину. «Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание», – добавил Святослав. 

Папа римский презжал в Украину только раз. В 2002 году страну понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.

Франциск был избран папой в 2013 году. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Существует три условия для визита папы римского Франциска в Украину, рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью «Радіо Свобода», вышедшем в эфир 25 декабря.  «Когда на наше рабочее пленарное заседание [во время визита в Ватикан летом 2019-го] пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? […]

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