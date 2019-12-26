Наука: Ученые замедлили старение клеток при помощи гормона сна

Борьба со старением занимает одно из ведущих мест в косметологии и медицине. И если скорректировать внешние проявления старения уже не составляет труда, то замедлить этот процесс «изнутри» в разы труднее.

По сообщению журнала Biochimica et Biophysica Acta, недавно российские биологи института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли способ замедлить старение организма при помощи гормона сна мелатонина.

Как известно, основную роль в процессе старения играют митохондрии. Эти сложноустроенные структуры обладают собственной ДНК и являются своего рода «энергостанциями» клеток нашего организма, вырабатывая энергию в виде АТФ. Когда митохондрии начинают работать с перебоями, возникает ряд патологий, приводящих к старению. До сих пор считалось, что эти болезни возникают из-за мутаций в ДНК митохондрий, которую невозможно обратить, но это оказалось не так.

Группа ученых во главе с Олегом Крестиным выяснили, что упомянутый выше процесс вовсе не связан с мутациями. Причиной является нарушение в структуре митохондрий, и этот процесс можно замедлить при помощи мелатонина. Мелатонин — это гормон сна. Он отвечает за процессы засыпания и пробуждения, а также является мощнейшим антиоксидантом. Но ученых привлекло другое свойство гормона: дело в том, что его концентрация в организме человека с возрастом постепенно понижается, чем обусловлена сонливость пожилых людей. Исследователи решили выяснить, есть ли у этих процессов взаимосвязь.

«С возрастом «энергостанции» клетки становятся более «дырявыми» — в них появляются поры, через которые митохондрии покидают «лишние» ионы кальция, накапливающиеся внутри них из-за того, что пожилые митохондрии хуже справляются со стрессом и появлением агрессивных молекул в своих пределах. Этот процесс со временем приводит к разрушению митохондрии и запуску программы самоуничтожения клетки. В наших экспериментах на митохондриях, выделенных из печени крыс, мы показали, что длительный прием мелатонина способствует закрытию пор в митохондриях и препятствует побегу ферментов. Постоянный прием мелатонина даже у старых животных улучшает функции митохондрий».

Как показали опыты на клетках крыс и мышей, добавление мелатонина действительно защищает митохондрии и сохраняет внутри них важные ферменты, отвечающие за цикл сборки молекул АТФ, что предотвращает появление «лишних» молекул, старение и гибель клеток.

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