Новак раскрыл детали соглашения РФ и Украины по транзиту

В договоренностях РФ и Украины по газу зафиксированы минимальные объемы транзита, сообщил министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что указанный объем может быть увеличен.

«Нужно понимать, что мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше: законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года поквартально, помесячно и посуточно и быть более гибкими – варьировать поставки в зависимости от климатических условий и потребностей европейских потребителей», – сказал Новак в интервью РБК.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель намекнул, что тариф для Газпрома за транзит российского газа в 2020-2024 годах по новому соглашению в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем, и компания будет ежегодно платить 3 млрд долларов.

Премьер Дмитрий Медведев заявлял, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

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