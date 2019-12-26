Эрдоган: в Ливии находятся не менее двух тысяч бойцов «ЧВК Вагнера»

В Ливии сейчас находятся по меньшей мере две тысячи бойцов «ЧВК (частной военной компании) Вагнера», которую СМИ связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным. Об этом пояснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что в свою очередь Турция готова отправить в Ливию свои военные подразделения, если просьба об этом поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. По словам турецкого лидера, сейчас в стране также находятся пять тысяч бойцов из Судана.

Ранее глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж заключил с Турцией соглашение о военной помощи, который предполагает поставки техники и вооружения в Ливию, где сейчас идет гражданская война.

Российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в регионе. В Ливийской национальной армии лидера ополчения Халифа Хафтара признавали, что «небольшое число россиян» помогают им с обслуживанием оружия.

При этом по данным СМИ, первые несколько сотен наемников прибыли в Ливию для участия в конфликте на стороне Хафтара еще прошлой осенью, а с сентября этого года там оказались не менее тысячи бойцов. Предположительно, наемники охраняют поставки оружия и занимаются военной подготовкой солдат, NYT также утверждала, что они участвуют и в военных действиях.

Лидер Ливийской национальной армии Халиф Хафтар уже более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из Западной Ливии, которые поддерживают власти в Триполи. В апреле он начал наступление на столицу страны. Правительство Триполи было создано Организацией Объединенных Наций в 2015 году и официально поддерживается США и другими западными державами.

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Источник: Новая газета

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