Избиение военнослужащей в Одесской области. Пострадавшая заявила, что у нее был конфликт с командованием части

Военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой 25 декабря заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в комментарии «Радіо Свобода» рассказала, что телесные повреждения ей нанесла другая военная – Вера Загороднюк.

По словам Кулиш, инцидент произошел 14 декабря в военной части А3438 в селе Красноселка Лиманского района.

«Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь», – рассказала военнослужащая.

Драку видел командир роты обеспечения Михаил Савичев, но он заявил, что якобы ничего не видел, и что, женщина ничего не докажет, утверждает Кулиш.

Женщина добавила, что конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. В части она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось быть разнорабочем, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Она утверждает, что с самого начала службы говорила о коррупции в части, но не обращалась в военную прокуратуру из-за угроз.

«Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100 – 150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что «я или служу, или не служу» и угрожал уволить меня по состоянию здоровья», – говорил Кулиш.

В комментарии «Украинской службе информации» Кулиш озвучила другую версию произошедшего. Она сказала, что якобы на работу ее вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов.

Военнослужащая утверждает, что Ангелюк сказал ей не обращаться в госпиталь и не рассказывать никому об инциденте.

Кулиш говорит, что обратилась к медикам спустя шесть дней, после того, как сама покинула службу.

Женщина заявила, что причиной инцидента стал ее открытый устный протест против действий Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военнослужащих для ремонтных работ в части.

О конфликте Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка и полицию, однако производство так и не открыли. По словам женщины, после неоднократных допросов, в документах зафиксировали, что она спутано, дает показания, и они не могут быть правдивыми.

Военнослужащая также обратилась с заявлением в Военную Прокуратуру, и в Службу безопасности Украины и просит проверить воинскую часть А-3438 на предмет наличия, законного списания, использования по предназначению военного имущества, включая столовую и склады.

Министр обороны заявлял, что взял это дело под личный контроль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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