В Японии арестовали бывшего вице-министра по подозрению в коррупции

26.12.2019, 0:18, Новости дня

Бывший вице-министр Японии Цукаса Акимото 25 декабря был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Kyodo News.

Член правящей Либерально-демократической партии Акимито до октября 2018 года контролировал политику правительства в сфере работы казино и был сторонником казино-курортов в Японии.

Его подозревают в получении $33,5 тыс. (3,7 млн йен) от китайского оператора азартных игр 500.com Ltd. По версии следствия в сентябре 2017 года Акимото получил 3 млн йен наличными, а в 2018 года компания оплатила его расходы на поездку на Хоккайдо – 700 тыс. йен.

Также были арестованы трое представителей 500.com Ltd. по подозрению в подкупе Акимото.

Политик в комментарии Kyodo News заявил, что обвинения против него беспочвенные.

«Я не вовлечен ни в какое мошенничество. Я буду продолжать настаивать на этом», – написал Акимото в Facebook.

この度は、このような事態となりお騒がせしておりますことを、お詫び申し上げます。しかし、私は、不正には一切関与しておりません。そのことは、引き続き主張してまいります。

Posted by Tsukasa Akimoto on Teisipäev, 24. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские власти могут расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию в качестве одной из ответных мер за санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 25 декабря сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс». По его словам, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли «наибольшую активность в продвижении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика