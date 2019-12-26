В Японии арестовали бывшего вице-министра по подозрению в коррупции

Бывший вице-министр Японии Цукаса Акимото 25 декабря был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Kyodo News.

Член правящей Либерально-демократической партии Акимито до октября 2018 года контролировал политику правительства в сфере работы казино и был сторонником казино-курортов в Японии.

Его подозревают в получении $33,5 тыс. (3,7 млн йен) от китайского оператора азартных игр 500.com Ltd. По версии следствия в сентябре 2017 года Акимото получил 3 млн йен наличными, а в 2018 года компания оплатила его расходы на поездку на Хоккайдо – 700 тыс. йен.

Также были арестованы трое представителей 500.com Ltd. по подозрению в подкупе Акимото.

Политик в комментарии Kyodo News заявил, что обвинения против него беспочвенные.

«Я не вовлечен ни в какое мошенничество. Я буду продолжать настаивать на этом», – написал Акимото в Facebook.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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