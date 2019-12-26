Мнение: Забрив в солдатчину

История с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым, похищенным силовыми структурами (https://echo.msk.ru/blog/corruption/2560321-echo/), насильно забритым в солдаты и вывезенным на Новую Землю, интересна демонстрацией – до какой глупости могут дойти власти России в борьбе с теми, кто им не нравится.
И в этом случае встает вопрос к властям – зачем вы это делаете? Какая у вас цель?
Личная месть рядовому сотруднику ФБК? Желание запугать других сотрудников? В таком случае, это лишено смысла. Публикации ФБК информации о коррупции в верхах это, вероятно, не остановит.
Может быть, Шаведдинов взят в заложники, чтобы отменить публикацию какого-то материала? Мол, готовы с вами договариваться.
Если это так, то деградация властей продолжается. Впрочем, даже и без последнего предположения, она все равно налицо.
Власти, возможно, думают, что своими выходящими за грань разумного действиями, они кого-то напугают и укрепят существующий порядок.
Вряд ли. Скорее всего, дикий случай с Русланом Шаведдиновым внесет еще большую смуту в российское общество – покажет ему, что все чаще в стране исчезает даже видимость законности.
Повиновения граждан властям от этого точно не прибавится.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: История с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым, похищенным силовыми структурами (https://echo.msk.ru/blog/corruption/2560321-echo/), насильно забритым в солдаты и вывезенным на Новую Землю, интересна демонстрацией – до какой глупости могут дойти власти России в борьбе с теми, кто им не нравится. И в этом случае встает вопрос к властям – зачем вы это делаете? Какая у вас цель? Личная […]
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