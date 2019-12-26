Новак рассказал о судьбе «Северного потока – 2»

Несмотря на введенные Вашингтоном санкции, газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«Пока преждевременно говорить, что [швейцарский трубоукладчик] Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», – сказал Новак в интервью РБК.
«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», – добавил министр.
Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».
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Последнее: Несмотря на введенные Вашингтоном санкции, газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. «Пока преждевременно говорить, что [швейцарский трубоукладчик] Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», – сказал Новак в интервью РБК. «Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее […]
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