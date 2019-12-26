Ученый: Антарктида является идеальной площадкой для подготовки к межпланетным перелетам

Благодаря климатическим условиям Антарктиды у ученых появилась возможность для проведения астрономических наблюдений здесь. Более того, речь идёт об уникальных научных работах, например, о планировании элементов полёта на другие планеты.

Стоит напомнить, что в конце следующего месяца человечество отметит 200-летний юбилей открытия Антарктиды – в 1820 году российским исследователям Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву удалось подойти к берегам ранее неизведанных земель. За эти годы материк был отчасти освоен учеными, совершившими там много открытий: были изучены приледниковые озера, связанные с эволюцией жизни на планете. С помощью 10-метрового радиотелескопа на станции «Амундсен-Скотт» (США) удалось зафиксировать источник нейтрино, находящийся на расстоянии около 4 миллиардов световых лет.

По словам российского ученого Валерия Лукина, самый холодный континент на Земле имеет немало преимуществ для астрономических наблюдений, ввиду отличной экологии и практически полного отсутствия сильных воздушных потоков. Не стоит забывать и о полярной ночи, когда подобные наблюдения можно вести круглосуточно. Более того, Антарктида на данный момент является неким полигоном, на котором отрабатываются полёты на другие планеты, например, на Марс или на спутники Юпитера и Сатурна.

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Последнее: Благодаря климатическим условиям Антарктиды у ученых появилась возможность для проведения астрономических наблюдений здесь. Более того, речь идёт об уникальных научных работах, например, о планировании элементов полёта на другие планеты. Стоит напомнить, что в конце следующего месяца человечество отметит 200-летний юбилей открытия Антарктиды – в 1820 году российским исследователям Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву удалось подойти […]