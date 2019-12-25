Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку

25.12.2019, 23:51, Разное

Кейт Миддлтон с супругом взяли
детей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца
в «Инстаграм».

Пользователи соцсети
пришли в восторг от вида королевских отпрысков. «Шарлотта выглядела как кукла и
так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен», – высказались
поклонники королевской четы Великобритании.

Для службы Кейт Миддлтон выбрала
длинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких же тонах была
одета и ее дочь Шарлотты. Образ же принца Чарльза гармонично сочетался с внешним
видом Джорджа. Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 25 Дек 2019 в 6:04 PST

Отметим,
что в этом году королевская вылазка прошла не совсем так, как обычно. Прежде
всего, там не было мужа королевы – принца
Филиппа. Его успели выписать в канун праздника из госпиталя, но принц
чувствовал себя все еще недостаточно хорошо, чтобы решиться отправиться на такое
публичное мероприятие.



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Последнее: Кейт Миддлтон с супругом взяли детей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца в «Инстаграм». Пользователи соцсети пришли в восторг от вида королевских отпрысков. «Шарлотта выглядела как кукла и так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен», – высказались поклонники королевской четы Великобритании. Для службы Кейт Миддлтон выбрала длинное серое пальто и шляпу и туфли […]

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