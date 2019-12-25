Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку

Кейт Миддлтон с супругом взяли

детей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца

в «Инстаграм».

Пользователи соцсети

пришли в восторг от вида королевских отпрысков. «Шарлотта выглядела как кукла и

так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен», – высказались

поклонники королевской четы Великобритании.

Для службы Кейт Миддлтон выбрала

длинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких же тонах была

одета и ее дочь Шарлотты. Образ же принца Чарльза гармонично сочетался с внешним

видом Джорджа. Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 25 Дек 2019 в 6:04 PST

Отметим,

что в этом году королевская вылазка прошла не совсем так, как обычно. Прежде

всего, там не было мужа королевы – принца

Филиппа. Его успели выписать в канун праздника из госпиталя, но принц

чувствовал себя все еще недостаточно хорошо, чтобы решиться отправиться на такое

публичное мероприятие.

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