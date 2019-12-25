Мнение: Три фронта декоммунизации

О продолжении политики "декоммунизации" на Украине.

Три фронта декоммунизации

Дробович рассказал о миллионах на новое детище украинской пропагандисткой мысли

Украина продолжит политику декоммунизации с новыми силами. Ничего не изменилось с отправкой в утиль с поста главы Украинского института национальной памяти (УИНП) главного идеолога переименований Владимира Вятровича. Наоборот, его сменщик Антон Дробович объявил о трех направлениях идеологической борьбы на ближайшую пятилетку.

Как заявил Дробович на пресс-конференции, Украина, как и прежде, будет «противодействовать российской агрессии» — бороться с названиями, имеющими отношение к советскому прошлому, а также усилит работу для международного признания голодомора геноцидом украинского народа. Более того, будет создан «архив репрессивных органов». И на организацию этого детища мысли местных работников агитпропа не пожалеют миллионов из карманов налогоплательщиков. «На следующий год на создание архива заложено немногим больше 50 млн. В целом ориентировочная стоимость создания этого архива 550 млн. Уже выделено помещение площадью около 10 тыс. кв. метров, но потом оно будет расширено до 19 тыс. кв. метров», — рассказал глава УИНП.

Созданием архива дело, естественно, не ограничится. Дробович грозится усилить пропаганду в образовательных учреждениях и работу «по созданию методических материалов и средств наглядности — инфографики, видеоконтента, который может быть использован в школах и четко расскажет о необходимости и логике декоммунизации». Видимо, на внедрение идеологического мусора тоже не пожалеют миллионов, но об этом Дробович не стал распространяться. Зачем сразу пугать народ?

Впрочем, если не напугать, то удивить сограждан ему все-таки удалось — он неожиданно отказался декоммунизировать памятник генералу Николаю Ватутину, который стоит у Верховной рады. Сделал это глава УИНП вовсе не по причине того, что проснулся разум и Дробович вдруг осознал — генерал освобождал Киев в годы Великой Отечественной войны, поэтому надо отдать ему дань памяти и уважения. Нет. Дело, оказывается, в том, что это не просто памятник, а могила генерала. И подобный вопрос следует решать с родными Николая Ватутина. Но главное, что останавливает Дробовича — отсутствие генерала в черных списках.

«Ватутин — этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос — почему и как. Во-вторых, даже если бы он и был в этих списках на декоммунизацию, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила его. И в таких случаях процедура совсем другая. Не может быть демонтирован памятник, и так далее. Мы изучаем вопрос и возможную заинтересованность родственников, но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении», — пояснил свою позицию глава УИНП.

Таким образом, памятник генералу Ватутину пока не трогают. А вот проспекту имени маршала Георгия Жукова «повезло» меньше. В Харькове проспект должен называться в честь украинского генерала Петра Григоренко, а не в честь советского военноначальника, убежден Дробович. «Жуков точно не может быть — он подпадает под декоммунизацию. Очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем и в Харькове органы местного самоуправления урегулируют вопрос. Тем более, что генерал Григоренко — героическая личность, боевой генерал. Не думаю, что у кого-то есть реальные вопросы к его личности. И нет никаких преград, чтобы в его честь назывался проспект. Хотя опять же, если нужен диалог, экспертная дискуссия и встреча в Харькове — это нужно делать. У нас децентрализация в стране и это должно происходить. Но должен быть Григоренко», — вещал председатель УИНП. Тот факт, что Петр Григоренко был также советским генералом, во внимание не принимается. Главное, что после принудительного психиатрического лечения он стал активным лидером диссидентского движения, а потом вынужденно эмигрировал в США, хотя сам того не желал. Вот это действительно заслуги перед Незалежной.

Скандальная эпопея с переименованием проспекта Жукова длится уже несколько месяцев. В июне городской совет Харькова проголосовал за возвращение проспекту имени советского маршала. Ранее, по требованию закона о декоммунизации улицу переименовали в честь Петра Григоренко. Возвращение проспекту имени Жукова в суде оспаривали несколько территориальных организаций политических партий. В итоге мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы отстоять имя советского маршала. Судейские отклонили его жалобу, но 18 декабря Харьковский горсовет оспорил в Верховном Суде переименование проспекта в честь Петра Григоренко.

Ситуация с многострадальным проспектом еще не самая плачевная. Благодаря наступлению декоммунизации страдают многие украинцы. Взять, к примеру, жителей Днепропетровска, который переименован в Днепр. Все бы ничего, терпимое название, но приходится отчислять миллионы гривен в бюджет страны за смену табличек, карт, а также за переоформление документов. Горожане и рады бы вернуть прежнее название, но им не повезло, как предприимчивым западенцам Галичины. К примеру, чтобы не платить в госбюджет за переделку всех своих документов о собственности жители села Мармузовичи потребовали вернуть ему недавнее «коммунистическое» название Андреевка. Главным аргументом при этом было, что Вятрович и его команда ошиблись, добавив название в опальный реестр, так как имя свое село получило вовсе не в честь коммуниста Андреева, а в честь святого апостола Андрея Первозванного, в чем и заверил депутатов местный священник Украинской Греко-Католической Церкви.

Таких анекдотических случаев множество. И число их со временем будет только расти. Хотя, вопреки буйству фантазии нациков, украинские эксперты еще надеются, что со временем декоммунизированная топонимика вернется на улицы городов не только способом жителей экс-Мармузовичей. Впрочем, произойдет это чудо лишь тогда, когда в страну возвратится здравый смысл, уважительное отношение к собственной истории, а политические маргиналы вроде Вятровича и Кличко займут причитающееся им место в какой-нибудь загаженной подворотне.

Анна Пономарева

https://asd.news/articles/ukraina/tri-fronta-dekommunizatsii/ — цинк

PS. Отдельно доставляют истерики эльфов на тему того "Я думал Зеленский такой, а он вон какой…".

На выходе те же яйца, что и при Порошенко, вид сбоку.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О продолжении политики "декоммунизации" на Украине. Три фронта декоммунизации Дробович рассказал о миллионах на новое детище украинской пропагандисткой мыслиУкраина продолжит политику декоммунизации с новыми силами. Ничего не изменилось с отправкой в утиль с поста главы Украинского института национальной памяти (УИНП) главного идеолога переименований Владимира Вятровича. Наоборот, его сменщик Антон Дробович объявил о трех направлениях идеологической […]