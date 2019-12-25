Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Главное за день

В МВД заявили, что закрыли все игорные заведения

Председатель общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил, что в Украине больше не осталось работающих игорных заведений.

По его словам, правоохранители закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Запрет импорта электроэнергии из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые предусматривают в том числе запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Иск Кузьменко к МВД Украины

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета медик и волонтер Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен Аваков.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации Кузьменко требует от МВД Украины опровержения озвученной главой ведомства Арсеном Аваковым информации о ее отказе давать показания.

Микитасю продлили меру пресечения

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, бывший народный депутат Максим Микитась обязан до 14 февраля 2020 года носить электронный браслет и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.

Уголовное производство из-за проезда российского поезда по мосту в оккупированный Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины. Речь идет о прибытии состава из Санкт-Петербурга в оккупированный Симферополь утром 25 декабря.

Христиане западного обряда празднуют Рождество

Сегодня в полдень папа римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»), в котором вспомнил об Украине.

«Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира», – сказал он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 25 декабря при въезде в Крым российские правоохранители задержали пятерых крымских татар – Сабри Селяметова, Османа Хощу, Зекия Куламетова, Рустема Куркчи и Сейдамета Мустафаева. Об этом в Facebook сообщила общественная организация «Крымская солидарность». «Поступило сообщение о задержании крымских татар, возвращающихся из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы дела «Хизб ут-Тахрир». Задержанные ехали […]