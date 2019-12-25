При въезде в Крым задержали пятерых крымских татар

25 декабря при въезде в Крым российские правоохранители задержали пятерых крымских татар – Сабри Селяметова, Османа Хощу, Зекия Куламетова, Рустема Куркчи и Сейдамета Мустафаева. Об этом в Facebook сообщила общественная организация «Крымская солидарность».

«Поступило сообщение о задержании крымских татар, возвращающихся из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы дела «Хизб ут-Тахрир». Задержанные ехали в частном автобусе. При въезде в Крым на Керченском мосту в 22.05 транспорт был остановлен сотрудниками полиции. Они проверили документы у всех находящихся в автобусе. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены. От них потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения», – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что задержанные считают инцидент «актом давления в отношении народа с целью воспрепятствования посещениям судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам».

❗️ЗАДЕРЖАНИЕ НА КЕРЧЕНСКОМ МОСТУUPD. После опроса, всех находящихся в автобусе осмотрели через детектор… Posted by Крымская солидарность on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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