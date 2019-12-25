Наука: Апокалипсис антибиотиков: все, что нужно знать для победы

Антибиотикорезистентность, устойчивость к антибиотикам, была задолго до того, как мы начали повально увлекаться этим видом лечения, которое граничит с наркоманией.

Те же гены, которые включают современные бактерии, чтобы защититься от антибиотиков, нашли у древних бактерий, замороженных в арктических мерзлотах 30.000 лет назад. Эти гены ­— которые наделяли древних бактерий устойчивостью к некоторым из лучших наших антибиотиков — в те времена не предоставляли им особых преимуществ, поскольку наши предки были заняты выковыриванием мяса мамонта из своих зубов. Но с тех пор, как мы начали закидываться антибиотиками при любой реальной или воображаемой угрозе заражения, мы создали идеальные условия, чтобы гены резистентности стали самым модным аксессуаром любой уважающей себя бактерии.

Даже крестный отец антибиотиков Александр Флеминг, открыватель пенициллина, предупреждал о риске увеличения резистентности еще в 1946 году. Он говорил, что общественный спрос приведет к тому, что лекарства будут использоваться чрезмерно, а бактерии обзаведутся средствами защиты. «Человек, который бездумно относится к пенициллиновому лечению, несет ответственность за смерть человека, который в конце концов погибнет от инфекции пенициллинорезистентных организмов», говорил Флеминг. «Я надеюсь, что зло может быть предотвращено».

Насколько все плохо?

Помните туберкулез? Вряд ли, потому что мало кто из нас серьезно с ним сталкивался. Благодаря антибиотикам изониазиду и рифампицину, Mycobacterium tuberculosis по большей части исчезли из развитых стран (но не исчезли окончательно в остальном мире).

Однако теперь они возвращаются и во всеоружии. Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев туберкулеза, устойчивого к изониазиду и рифампицину, в Папуа — Новой Гвинее, Индии, Китае и России. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью был прозван «Эболой с крыльями». Он легко передается через кашель или чиханье, и ваши шансы его пережить — даже с лучшей медицинской помощью — около 50%.

Но это даже не верхушка айсберга проблемы с антибиотикорезистентностью. Люди продолжают приобретать бактериальную инфекцию каждый год и 1% их неизбежно умирает, в лучшем случае. В больницах кишит кишечная палочка и синегнойная палочка, которые устойчивы к карбапенемам, нашей последней линии обороны силами антибиотиков.

Все еще не обеспокоились? Вот вам еще одна гнусная мысль: некоторые болезни, передающиеся половым путем, вызываются бактериями: сифилис, гонорея, хламидиоз, для примера. Проблемы с гонореей из-за антибиотикорезистентности уже возникли. Представьте, если нам нечем будет их лечить?

Почему мы не можем просто изобрести новые антибиотики?

Казалось бы, ответ на этот вопрос простой, но это не так. Так называемый «трубопровод антибиотиков» пересох уже давно, поскольку фармацевтическая промышленность нашла новые, более простые и прибыльные рынки, вроде рака и болезней сердца. Химиотерапия стоит намного дороже, чем курс антибиотиков, а лекарство для снижения холестерина человек будет принимать ежедневно в течение десяти-двадцати лет.

Каждый антибиотик, который в настоящее время стоит на использовании, является производным от антибиотиков, открытых до 1984 года. Тема антибиотиков требует серьезной науки и представляет экономическую и правовую проблему для фармацевтов, поэтому они от нее отказываются.

Что делать?

Важнее всего — остановить использование антибиотиков для всех, кроме наиболее важных, случаев. Используя серебряные пули совершенно бездумно, мы отрубаем собственное будущее. Инфекции уха и мочевыводящих путей не нуждаются в лечении антибиотиками в большинстве случаев (не забывайте обсуждать это с врачом).

Изменить практику придется не только врачам: пациенты сами должны понять, что антибиотики не являются панацеей от всех чихов. Проблема в том, что большинство болезней дыхательных путей — гриппа и простуды — вызываются вирусами, а антибиотики убивают только бактерий.

Также звучат все более сильные призывы к отказу или хотя бы значительному сокращению использования антибиотиков в сельском хозяйстве. Всемирная организация здравоохранения призвала сельскохозяйственный сектор обратиться к альтернативам вроде иммунизации, улучшения гигиены и биологической безопасности, чтобы снизить риск развития инфекций у животных. Также фермеры должны давать животным антибиотики только в случае развития бактериальных инфекционных болезней.

Нет ли решения получше?

Рациональное назначение лечения антибиотиками и отказ от их употребления по любому поводу, конечно, могут дать свои плоды, но ученые пытаются найти более изящный выход из этой канавы. Но зачем изобретать велосипед, когда в этом мире уже есть механизм, наточивший зубы и ножи на бактерий?

Бактериофаги — это вирусы, которые убивают бактерий; их название буквально означает «бактериееды». Но оно немного неточное: бактериофаги бактерий не едят, а используют в качестве хозяина. Они размножаются в бактериях и распространяются между ними.

Открыли бактериофаги еще в 1915 году; а во время Второй мировой войны даже использовали для лечения гангрены. В настоящее время к ним снова обратились как к возможному решению кризиса с антибиотиками; ученые по всему миру пытаются приобщить этих микроскопических убийц к медицине людей.

Также мы не сдаемся и пытаемся найти новые антибиотики. Но это Дамоклов меч: в один прекрасный день мы окажемся обманутыми и разбитыми, и все антибиотики, в которые мы вкладывали столько сил и времени, перестанут нам помогать. Это гонка вооружений, в которой мы никогда не победим.

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