Наука: Мужчины считают себя лучшими обманщиками, чем женщины

Исследование, проведенное группой ученых из Портсмутского университета, показало, что оценка собственных способностей к обману напрямую зависит от пола человека.

Мужчины вдвое чаще, чем женщины, считают себя талантливыми лжецами и гораздо лучше оценивают свои способности скрывать правду. Статья об этом опубликована в издании Plos One.

Помимо половых различий в вопросах лжи и правды, ученые получили много других интересных данных. Так, например, предыдущие исследования показывали, что человек в среднем врет один-два раза в день. Новый анализ показал, что это не так: большинство людей вовсе не говорят неправду ежедневно, а такая искаженная картина получается из-за относительно малого числа заядлых лжецов.

«Наше исследование показывает, что почти половина (40 процентов) всей лжи приходится на небольшое число обманщиков. Они будут безнаказанно лгать самым близким людям, — говорит ведущий автор исследования Брианна Веригин. — Активные лжецы в значительной степени полагаются на хорошо подвешенный язык, вплетая свою ложь в правдивые слова, поэтому другим становится трудно увидеть истину; в то же время они лучше, чем большинство, прячут ложь в простых и ясных историях, в которых трудно усомниться».

Веригин и ее коллеги опросили 194 человека обоих полов. Средний возраст испытуемых составлял 39,5 года. Людям задавали вопросы о том, насколько хорошо они умели обманывать других, сколько раз соврали за последние 24 часа, кому они лгали и делали это лицом к лицо либо иначе (например, в переписке). Исследование показало, что одна из ключевых стратегий лжецов заключается в том, чтобы выдавать правдоподобную ложь, которая близка к правде, при этом подавая информацию дозированно. Те, кто считал себя плохими лжецами, в основном прибегали к расплывчатым формулировкам, а вруны-эксперты пытались скрыть нужную информацию и дополнить свои слова четкими правдивыми подробностями.

Наиболее распространенными видами обмана были «белая ложь» (частичное утаивание правды), преувеличение и сокрытие лжи в большом объеме правдивой информации. Интересно, что чаще всего ложь произносится в личной беседе вживую. Второй по популярности способ соврать — через текстовое сообщение, далее идут телефонный звонок, письмо на электронную почту и сообщение в соцсетях. Опытные лжецы чаще всего говорят неправду друзьям, равным по статусу сотрудникам и членам семьи. А вот вышестоящему начальству или определенным «моральным авторитетам» врут куда реже.

Брианна Веригин и ее коллеги планируют провести еще несколько исследований на тему лжи в общении. В частности, их интересует, как обманщики встраивают вранье в правду и используют факты, которые невозможно проверить.

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