Немец нашел в старых часах 50 тыс. марок и получил за них €25,5 тыс.

В Германии житель Ауриха (Нижняя Саксония) нашел 50 тысяч немецких марок под деревянной панелью настенных часов, купленных на блошином рынке. Об этом 25 декабря сообщает Bild.
Как сообщает spiegel.de, часы были куплены весной этого года. И уже дома, разглядывая свое приобретение со всех сторон, под деревянной панелью часов он заметил пачку купюр.
Мужчина отнес деньги в местное государственное бюро находок, однако в течение полугода о пропаже валюты никто не заявил.
После этого марки были возвращены мужчине и он обменял их на евро. Стоимость находки составила около €25, 5. Из них он уплатил государственную пошлину в размере €576.
Если бы законный собственник валюты объявился, мужчине причиталось бы 3% от стоимости находки – а это приблизительно €770.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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