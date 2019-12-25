Глава ЦИК назвала организаторов нарушений на выборах в Петербурге «мразью» и «мерзавцами»

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала «мерзавцами» и «мразью» организаторов нарушений на муниципальных выборах в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах – добраться до них, но в любом случае, сигналы от нас шли, идут и будут идти. Это одна из ключевых проблем, которую мы с правоохранительными органами, наблюдателями будем решать», – заявила она.

Памфилова отметила, что организаторы нарушений уходят от ответственности и подставляют других людей, которые не играли в этом ключевой роли. Проблема выявления и наказания заказчиков, по ее словам – одна из основных.

ЦИК также поручил горизбиркому Петербурга снова проанализировать работу комиссий на территории города, отмечает ТАСС. По словам Памфиловой, ранее поручения ЦИК горизбирком выполнял «формально, на низком уровне».

Муниципальные, как и губернаторские, выборы в Петербурге прошли 8 сентября. На них независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса.

Памфилова в октябре на встрече с президентом Владимиром Путиным назвала петербургские муниципальные выборы «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». Она отмечала, что из поступивших 176 исковых заявлений в суды восьми регионов 77% касаются их.

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Источник: Новая газета

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